Oppositionspartier vil have miljøkravene hævet til Euro 6

Torsdag 21. december 2017 kl: 09:49

Af: Jesper Christensen Forslag til folketingsbeslutning om opdatering af reglerne for miljøzoner i Danmark et lyder:Folketinget pålægger regeringen at foretage en opdatering af reglerne om miljøzoner, således at de bliver til ren luft-zoner, hvor der efter en hurtig indfasningsperiode stilles krav til lastbiler, busser og store varebiler om, at de skal opfylde de nyeste Euro-normer. Det vil betyde, at der nu stilles krav om, at: Lastbiler over 3.500 kg skal overholde Euro 6-normerneBusser over 3.500 kg skal overholde Euro 6-normerneStore varebiler over 1.760 kg skal overholde Euro 6-normerneFolketinget opfordrer regeringen til, at loven skal træde i kraft 1. juli 2019.Folketinget opfordrer regeringen til, at lovforslaget skal sikre flere kommuner mulighed for at indføre ren luft-zoner. For eksempel byer med flere end 25.000 indbyggere, og at den nuværende københavnske miljøzone kan udvides med flere omegnskommuner.Folketinget opfordrer endvidere regeringen til at sikre, at der skabes hjemmel for kommunerne til at stille krav til ikkevejgående arbejdsmaskiner, så emissioner herfra kan nedbringes.Folketinget opfordrer endelig regeringen til i samarbejde med kommunerne at sørge for en effektiv håndhævelse af reglerne for at køre ind i ren luft-zonerne, så de sundheds- og miljømæssige effekter ved en opdatering af reglerne kan opnås.I dag skal køretøjer, der er omfattet af reglerne for kørsel i miljøzoner i Danmark, leve op til Euro 4-normen.









