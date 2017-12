Dommen bremser campering på rastepladserne

DTL EFTER EU-DOM OM HVIL I FØRERHUSENENE:

Torsdag 21. december 2017 kl: 09:24

Af: Jesper Christensen EU-Domstolen konkluderer, at EU-forordningen, der harmoniserer den sociale lovgivning inden for vejtransportsektoren, klart forbyder chauffører at tage deres faste ugentlige hvileperioder i et køretøj.



Dommen er en delafgørelse i en sag anlagt i 2014 af et belgisk transportfirma mod den belgiske stat. Den belgiske domstol bad EU-Domstolen om at fortolke reglerne om hviletid til brug for sin egen afgørelse. Transportfirmaet Vaditrans mente under sagen, at de belgiske regler om bødefastsættelse var uforeneligt med princippet om, at sanktioner skal have et ordentligt retsgrundlag, da det forbyder og straffer at tage den regulære ugentlige hviletid i køretøjet, mens EU-reglerne ikke indeholder et sådant forbud. Det har EU-Domstolen nu slået fast, ikke er tilfældet.





- Det er godt og rigtigt, at EU-Domstolen er nået til den konklusion, og det skaber klarhed med hensyn til, hvad der nu gælder i alle EU-lande, når vi taler forholdet til forordningen. Det viser også, at lande som Tyskland og Frankrig har været på rette spor, når de har håndhævet reglerne ud fra den samme filosofi - nemlig, at det regulære ugentlige hvil skal opfylde krav til arbejdsvilkår og sikkerhed, siger Erik Østergaard.





Førerhuse er ikke egnede hvilesteder

EU-Domstolen fastslår i dommen, at hovedformålet med forordningen er at forbedre arbejdsvilkårene for medarbejdere inden for vejtransportsektoren og trafiksikkerheden generelt. Retten mener derfor, at det har været EU’s hensigt, at chaufførerne skal kunne bruge deres regulære ugentlige hvileperioder på et sted, der tilbyder passende indkvartering. Det fremgår af dommen, at et førerhus ikke er et egnet hvilested for hvileperioder længere end de daglige og reducerede ugentlige hvileperioder.





Domstolen lægger til grund for sin afgørelse, at EU-Kommissionen i den proces, der i sin tid førte til vedtagelsen af forordningen, foreslog, at chaufførerne skulle have tilladelse til at tage alle hvileperioder - både reducerede og regelmæssige daglige hvileperioder og de reducerede og regelmæssige ugentlige hvileperioder - i køretøjet. Imidlertid blev forslaget senere ændret, således at kun en reduceret ugentlig hvileperiode væk fra hjemstedet kan tages i køretøjet - ikke det regulære ugentlige hvil med det formål at beskytte chaufførernes hygiejne og trivsel. Denne ændring viser efter domstolens opfattelse lovgivernes hensigt om at udelukke muligheden for at tage regelmæssige ugentlige hvileperioder i køretøjet.





Bremser campering

- De fakta, som domstolen her lægger på bordet, forklarer også, hvorfor EU-Kommissionen i sin vejpakke har holdt fast i, at det regulære, ugentlige hvil ikke kan afholdes i førerhuset. Det er en retstilstand, som hverken EU selv eller en række medlemslande ønsker at lave om på, påpeger Erik Østergaard og fortsætter:



- Det bremser også den form for campering, vi har set på rastepladserne de sidste mange år, og det er netop det, som EU-Kommissionen forsøger at balancere med sit forslag. Det harmonerer også med, at ni landes transportministre allerede tilbage i februar som et af handlepunkterne har medtaget en højere grad af tilskyndelse til, at chauffører har et afbalanceret arbejdsliv - herunder særligt ved det ugentlige hvil.





Med dommen har EU-Domstolen slået fast:

at forbuddet mod at tage det faste ugentlige hvil i et køretøj fremgår af forordningen - og forordningen i øvrigt pålægger medlemsstaterne at straffe overtrædelser

at princippet om, at sanktioner skal have et ordentligt retsgrundlag, ikke er overtrådt, hvis en medlemsstat udskriver bøder til chauffører, der afholder deres ugehvil i førerhuset

- Ud fra den logik er det også helt i overensstemmelse med EU-retten, hvis Danmark håndhæver forbuddet med bøder, der kan mærkes, bemærker Erik Østergaard.



