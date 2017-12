Antallet af pakkeforsendelser stiger også i Sverige

Onsdag 20. december 2017 kl: 12:01

Postbefordring

Bud- og kurervirksomhed

Avisdistribution

Af: Redaktionen Statistikken viser også, at antallet af breve, adresserede aviser og blade o g adresserede reklamer fortsætter med at falde. Nedgangen begyndte i 2000-tallet. I 2016 faldt denne kategori med én procent i forhold til 2015. Det samlede antal i 2016 blev på 2.2 milliarder.Øvrige uadresserede reklamer og gruppereklamer steg en smule i 2016 til omkring 2,6 milliarder.Antallet af sendte pakker endte i 2016 på 104 millioner.Det svenske postmarked bestod i 2016 af 367 virksomheder, der havde aktiviteter inden for tre post-områder:Antallet af virksomheder er steget i forhold 2015. På delområderne Postbefordring og Bud- og kurervirksomhed har virksomhederne generelt positive driftsresultater.