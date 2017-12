Ung mand tog med en pirattaxi og fik stjålet sit dankort

Onsdag 20. december 2017 kl: 11:50

Mand

23-26 år

Ca. 183-187 cm

Almindelig af bygning

Brun i huden

Sort, kort hår - kort i siderne og længere krøllet hår på toppen

Af: Redaktionen Føreren af bilen havde en terminal, som den 20-årige brugte til at overføre 20 kroner for turen. Da han stod ud af bilen, opdagede han, at dankortet var væk. Det viste sig, at føreren af bilen havde det, og han gav den 20-årige hans dankort igen. Føreren gav derefter den 20-årige et farvelknus, og da han kom hjem, viste det sig, at kortet endnu en gang var væk. Det var efterfølgende blevet misbrugt for adskillige tusinde kroner.Den unge mand har beskrevet føreren af bilen som:

Manden oplyste, at han var fra Tyrkiet





En lignende episode kunne en 23-årig mand, også fra Aarhus, tale med om. Den 23-årige anmeldte mandag, at han natten til lørdag 16. december havde fået stjålet sit dankort. Den 23-årige forklarede politiet, at han havde taget imod et lift i Aarhus, da en ukendt person tilbød at køre ham hjem. I forbindelse med betalingen for turen, havde den 23-årige indtastet sin kode til dankortet på en anordning i bilen, men der var ikke hævet nogle penge for turen. I stedet opdagede han efterfølgende, at dankortet var væk, og at nogen havde misbrugt det.





Østjyllands Politi opfordrer til, at borgere holder sig fra at køre med pirattaxier. Ikke alene er det ulovligt at bedrive erhverv på pirattaxikørsel. Det ses også jævnligt, at førerne af pirattaxi’erne begår kriminalitet mod de personer, som tager imod et lift.



