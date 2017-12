Trafikselskab tog stikprøver af overenskomstforhold i Flextrafikken

Onsdag 20. december 2017 kl: 11:39

Af: Redaktionen Kontrolpanelet, der har repræsentanter fra ATAX, Dansk Industri, Kristelig Arbejdsgiverforening, KRIFA, Det Faglige Hus og 3F, har gennemgået de første ti stikprøver, som Movia har foretaget blandt flextrafik-operatørerne. De seneste fire stikprøver er behandlet af Movias kontrolpanel i slutningen af november i år. Ved alle stikprøver har Movia indhentet relevant dokumentation fra operatørerne - eksempelvis ansættelseskontrakter og de seneste tre måneders lønsedler for samtlige chauffører. Der er også ført kontrol med, om operatøren overholder den overenskomst, han har oplyst, at han kører efter.Movia oplyser, at tre operatører efter stikprøvekontrollen har rettet op på forholdene, og den tilladelsesudstedende myndighed er orienteret. Tre andre operatører er efter det seneste møde i kontrolpanelet blevet bedt om at bringe forholdene i orden. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og den relevante kommune er som tilladelsesudstedende myndigheder blevet underrettet om forholdne.Ved én stikprøve har det vist sig, at der er tvivl om gyldigheden af den overenskomst operatøren oplyser, han benytter sig af. I dette tilfældene afventer Movia svar og afklaring fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.En operatør havde ved stikprøve orden i samtlige dokumenter vedrørende overenskomstforhold med videre.To operatører, der blev taget ud til stikprøvekontrol, er af forskellige andre årsager ophørt med at samarbejde med Movia i perioden.- Vi havde selvfølgelig gerne set et bedre resultat. Men vi er godt tilfredse med det samarbejde, vi har med deltagerne i vores kontrolpanel, hvor vi får fokus på overholdelsen af overenskomster og andre lovkrav til operatørernes forhold, som for eksempel ansættelsesbeviser, siger Movias administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen.Hun oplyser, at Movia holder skarpt øje med, at de operatører, som har mangler i forhold til overenskomsterne, får bragt orden i forholdene. Movia sørger desuden for at orientere Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt kommunerne, som er de tilladelsesudstedende myndigheder, om de forhold, Movia måtte have fundet ved stikprøvekontrollerne.- Stikprøvekontrollerne har vist, at der generelt er mangler i de ansættelsesbeviser, som operatørerne udsteder til chaufførerne. Movia sætter nu ind med ekstra indsats og vejledning til nye operatører om, hvor de finder relevante lovkrav og skabeloner til ansættelsesbeviser, siger Dorthe Nøhr Pedersen.Kontrolindsatsen i 2017 bestod af 10 stikprøvekontroller, der har været udført hos små og mellemstore operatører. Movia ønsker at gennemføre flere kontroller i 2018 end i 2017, som led i en styrket indsats.





Fakta

Kørsel af Flextrafik for Movia kan kun udføres, hvis operatøren har en tilladelse. Tilladelse kan være til taxi, bus eller Offentlig ServiceTrafik. Taxitilladelse udstedes af en kommune eller et hyrevognsnævn, mens tilladelser til bus eller Offentlig ServiceTrafik udstedes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Movia udbyder Flextrafik til private operatører

Movias bestyrelse besluttede i december 2016 at indføre skærpet kontrol med løn- og ansættelsesvilkår i Movias flextrafik ved nedsættelse af et kontrolpanel med deltagelse af arbejdsmarkedets parter.

I Movias kontrolpanel deltager ATAX, Dansk Industri, Kristelig Arbejdsgiverforening, KRIFA, Det Faglige Hus og 3F.







© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.