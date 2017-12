Flere har fløjet langt i 2017

Onsdag 20. december 2017 kl: 11:21

Af: Redaktionen I faktiske tal har 175.000 flere passagerer i år valgt at rejse på en af de nuværende 34 lange, interkontinentale ruter fra Københavns Lufthavn direkte ud i verden. I 2017 er der åbnet nye ruter med Air India til New Delhi og Air Arabia til Agadir. Samtidig har flere flyselskaber øget antallet af afgange til Bangkok, Los Angeles og New York.- Og væksten ser ud til at fortsætte. Allerede nu ved vi, at der i 2018 åbner nye ruter med Cathay Pacific til Hongkong. Der er en ny rute til Mellemøsten på vej. Og så arbejder vi hårdt på at få endnu mere trafik til for eksempel Kina, siger administrerende direktør i Københavns Lufthavne, Thomas Woldbye.Københavns Lufthavne må notere sig, at Air Berlins konkurs har præget novembertrafikken. Antallet af passagerer faldt samlet med 75.079 svarende til 3,4 procent. Mere end halvdelen af det fald skyldes Air Berlin-konkursen, der netto betød et tab på 39.000 passagerer i forhold til november sidste år.- Ruten mellem København og Berlin er dog så attraktiv, at andre flyselskaber som SAS, Norwegian og easyJet er i gang med at lukke hullet. Allerede i uge seks næste år vil der være 50 ugentlige afgange mellem København og Berlin, hvilket svarer til situationen før konkursen, siger Thomas Woldbye.Ud over Air Berlins konkurs har et fald i antallet af transfer-rejsende mærkes. 37.410 færre rejste via lufthavnen på Amager i transfer og videre ud i verden. Det svarer til et fald på 15,5 procent. Ifølge Københavns Lufthavne står SAS for 82 procent af transfertrafikken i CPH.I årets første 11 måneder er antallet af passagerer samlet steget med 0,9 procent til i alt 27.198.350.