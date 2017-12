Turkish Airlines flyver dagligt fra Billund

Onsdag 20. december 2017 kl: 11:13

Af: Redaktionen Det betyder, at man har mulighed for at komme direkte fra Billund til Istanbul alle ugens dage.Fra Istanbul kan man komme til videre til over 300 destinationer verden over.









