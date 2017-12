Molslinjen har solgt rekordmange færgebilletter til jul og nytår

Onsdag 20. december 2017 kl: 11:10

Af: Redaktionen På nuværende tidspunkt ligger salget af billetter til juletrafikken over Kattegat 15 procent højere end på samme tidspunkt sidste år.





- Det er jo altid farligt at glæde sig for tidligt, men lige nu ser det ud til, at vi får den største julegave, vi nogensinde har fået. Vi har oprustet med nye færger og flere afgange og har løbende tilpasset vores produkt ud fra gæsternes behov. Det tror jeg er forklaringen på de glædelige udsigter, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.







Det er billetsalget til færgerejser mellem Jylland og Sjælland på dagene fra 20. til 30. december, der har fået et pænt nøk opad sammenlignet med sidste år. Dermed opretholder Molslinjen sin sprøde tradition for julerekorder. Antallet af julerejsende på Kattegat har været støt stigende hvert eneste år og er faktisk fordoblet siden 2011. Sidste år ved juletid satte rederiet også en anden rekord. Således blev 23. december 2016 den hidtil største enkeltstående julerejsedag hos Molslinjen nogensinde.









Molslinjen kan også konstatere, at det går godt med rederiets busaktiviteter med Kombardo Expressen, som bliver kørt af busselskabet Herning Turist.



Molslinjen noterer, at der er rift om busbilletterne til Kombardo Expressen, der blev sat på hjul i juli i år. Især 22. og 23. december er populære busdage, og Kombardo Expresseen melder på nuværende tidspunkt om få buspladser på de to dage op mod jul. Samme to dage ser lige nu ud til også at blive de største rejsedage på Kattegat.



© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.