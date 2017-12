Togoperatør melder sig ind i Dansk Industri

Onsdag 20. december 2017 kl: 10:56

Af: Redaktionen - DSB oplever stigende konkurrence fra private selskaber indenfor andre transportformer, ligesom DSB igennem flere år er sammenlignet med private togselskaber, siger DSB’s administrerende direktør Flemming Jensen og fortsætter:- Det har derfor været et ønske fra DSB’s ledelse, at DSB får markedsorienterede aftalevilkår, samt at have en mere direkte indflydelse i centrale overenskomstforhandlinger.Indmeldelsen i Dansk Industri betyder også, at DSB får styrket sin rolle i transportbranchen:- DSB vil kunne deltage i de forskellige udvalg i DI på lige fod med øvrige operatører og dermed få større indflydelse i en branche, hvor DSB i dag står alene. DSB får dermed mulighed for at påvirke meningsdannelsen i branchen, siger Flemming Jensen.