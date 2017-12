Fuso leverer de første serieproducerede el-lastbiler - i Tyskland

Tirsdag 19. december 2017 kl: 11:34

Træd på pedalen, drej på rattet, kør!

Rækkevidde på 100-125 km

God nyttelast til distributionskørsel

Fakta om FUSO eCanter (diesel-version i parentes)









eCanter



Diesel Center



Max. totalvægt:



7,5 tons



7,5 tons



Egenvægt (3.400 mm)



3.400 kg



2.600 kg



Max. nyttelast



ca. 3,5 tons



ca. 4,1 tons



Motor



BorgWarner



BlueTec Euro 6



Type:



420 V synkron



3,0 l, 4-cyl. diesel



Max. effekt



175 hk



150-175 hk



Max. moment



390 Nm - 285 kont.



370-430 Nm



Rækkevidde



100-125 km



700 km med 100 liter i tanken



Af: Redaktionen De 12 FUSO e-Canter, som blev leveret i sidste uge i Berlin, skal løse distributionsopgaver for blandt andre Deutsche Post DHL, DB Schenker, Rhenus Group og Dachser. Lastbilerne vil i vidt omfang erstatte dieseldrevne lastbiler, og dermed er der taget hul på den elektrificering af distributionsbranchen, som så mange taler om, og som Daimler så gør noget ved.Allerede i september præsenterede Daimler den nye FUSO e-Canter på det amerikanske marked, og måneden efter var det japanernes tur til at se den batteridrevne distributionslastbil. I sidste uge var det så Europas tur, og i løbet af det kommende år forventer Daimler, at ca. 500 batteridrevne FUSO e-Canter vil rulle ud i amerikanske, asiatiske og europæiske storbyer.Lastbilerne er baseret på de kendte FUSO Canter distributionslastbiler på 7,5 tons totalvægt. De blev tidligere markedsført som Mitsubishi Canter, men siden Daimler overtog Mitsubishi’s lastbilmærke for snart 15 år siden, har Canter heddet FUSO til fornavn. Og med elektrificeringen er der tilføjet et ”e” i navnet, så de nye batteridrevne lastbiler nu hedder e-Canter. Produktionen af bilerne til det europæiske og amerikanske marked sker på en fabrik i Tramagal i Portugal, mens e-Canter til det asiatiske marked produceres i Kawasaki i Japan.Her på transportnyhederne.dk fik vi mulighed for at være med ved leveringen af de 12 FUSO eCanter - og lejlighed til at køre et par test-ture i bytrafik i Berlin. Det var noget af en aha-oplevelse, for der blev tale om en markant anderledes køreoplevelse end ved kørsel i en traditionel, dieseldrevet lastbil af samme type. Det skyldes ikke mindst den elektriske drivline, som giver klare mindelser om Tivolis radiobiler: Træd på pedalen, drej på rattet, kør!Drivkraften sørger en elektrisk BorgWarner el-motor med en maksimal nominel effekt på 175 hk (ca. 155 hk kontinuerligt). Den trækker bomstærkt via en reduktionsgearkasse og en traditionel kardan til bagakslen med en bagtøjsudveksling på 6,6:1. El-motorer har pr. definition et ensartet drejningsmoment fra stilstand til max. omdrejningstal, og her er der tale om max. 390 Nm (285 Nm kontinuerligt). Til sammenligning er den 7,5 tons diesel-Canter, der markedsføres i Danmark, udrustet med en 3-liters 4-cyl. motor med 150 eller 175 hk samt drejningsmoment på 370 eller 430 Nm.Den elektriske version er markant mere behagelig at køre med, end en tilsvarende diesel. Dels er både acceleration, kørsel med jævn hastighed samt opbremsning meget blødere, fordi el-motoren trækker jævnt og helt uden gearskift, og dels er den traditionelle dieselhakker-lyd erstattet af en let summende, turbine-agtig lyd på et markant lavere niveau.Accelerationsevnen er også markant bedre med el- end med en dieselmotor, og med lidt træning kan el-bilen køres i bytrafik stort set uden brug af driftsbremserne. I stedet for at træde på bremsepedalen kan man nemlig hive i en stilk-kontakt under rattet til at gøre el-motoren til en generator og omdanne bremseenergien til strøm. Når ”bremse-strømmen” føres tilbage i batterierne, forlænges rækkevidden desuden med op til 30 procent.Netop rækkevidden har hidtil været anset for at være akilleshælen i elektriske køretøjer. Daimler angiver forsigtigt rækkevidden for FUSO e-Canter til 100 km i bytrafik med 50 procent læs i gennemsnit, men omfattende feltprøveforsøg over næsten 100.000 km peger mere i retning af ca. 125 km. Og så begynder det at give mening med el- i stedet for dieseldrift, for mange rendyrkede distributionslastbiler kan dermed køre en hel arbejdsdag uden behov for opladning undervejs.Ved prøvekørslerne i Berlin bød den tyske hovedstad på masser af hullede gader, åbne boulevarder med sporriller og rigeligt med lyskryds. De 2 gange 15 km prøvekørsler afslørede e-Canter’en som et typisk japansk-udviklet køretøj. Førerpladsen er acceptabel til en fører på op til 180 cm og 80 kg, men er føreren højere og tungere, kniber det både med pladsen bag rattet og affjedringskomfort i førersædet. Rattet kan justeres i vinkel, men ikke i højde, så det giver en lidt foroverbøjet kørestilling.Affjedringskomforten med parabelfjedre på både for- og bagaksel er ”så som så”, men med noget vægt på forakslen bliver køreoplevelsen mere behagelig. Takket være de 600 kg ekstra batterier er eCanter’en formentlig noget mere stabil og komfortabel end diesel-versionen.Den relativt korte akselafstand på 3.400 mm, som er den eneste tilgængelige på eCanter, gør den på den ene side meget smidig og vaks i bytrafik og på den anden side noget sejlende ved højere hastighed på op til de 80 km/t, som den er begrænset til. Udsynet fra førerpladsen er fint gennem den store forrude og de gode sidespejle. Det samme er ind- og udstigningsforholdene, hvilket er afgørende ved distributionskørsel med mange daglige ind- og udstigninger.Den prøvekørte FUSO e-Canter er som nævnt ca. 600 kg tungere som køreklart chassis end en tilsvarende diesel-variant. Opbygget med en let distributionskasse på ca. 5 meter samt 1.000 kg læssebagsmæk ender nyttelasten ved 7,5 tons totalvægt dermed på ca. 3,5 tons, og det er som regel nok til distributionskørsel i byen.Mens FUSO e-Canter altså nu kan leveres på 24-måneders leasingkontrakter gennem Daimlers CharterWay leasingselskab i Tyskland, må det danske marked vente en tid endnu. Introduktionen herhjemme sker ifølge Mercedes-Benz Danmarks PR- og Kommunikationschef David Engstrøm i løbet af 2018, og de første leveringer til danske kunder forventes i starten af 2019. Til den tid vil Daimler have præsenteret e-Canter i en ny og forbedret 2.0-version med større batterikapacitet, forbedret elektrisk drivline og større driftseffektivitet, så måske passer ordsproget, at ”Alt godt kommer til den, der venter”.FUSO eCanter er udrustet med seks batteripakker, heraf to midt i chassiset og to på hver side af chassiset. Batterierne har en samlet kapacitet på 82,6 kWh (66 kWh ved 80 procent. afladeniveau). eCanter kan hurtiglades til 80 procent. kapacitet på en time med 820 Volt samt oplades fuldt ud på 7 timer med 220 Volt. Batterierne er af samme type Lithium-Ion type, som har været monteret i Mercedes-Benz Hybrid S400-personbil siden 2013. Batterierne produceres af Daimler-selskabet Deutsche Accumotive.





Instrumenteringen er tilpasset elektrisk drift.





















































Et 12 V batteri sørger for strøm til det sædvanlige.

