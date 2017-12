Dansk chauffør havde 1,3 ton hash i lasten

Tirsdag 19. december 2017 kl: 10:06

Af: Jesper Christensen Det franske toldvæsen oplyser, at under kontrollen, der fandt sted på Motorvej A9 i nærheden af Narbonne i Sydfrankrig, fik tolderne kig på et spansk indregistreret sættevognstog, der blev ført af en dansk lastbilchauffør.









Han kørte ifølge papirerne med møbler. Under inspektionen fik de franske tolderes narkohund, Miko, færten af noget interessant i sættevognen. Tolderne fulgte sporet og fandt fire kasser stående på ladet.









Da tolderne åbnede en af kasserne, bemærkede de en genbrugssofa lavet af en brugt olietromle. Skjult i sofatromlenfandt tolderne flere blokke cannabis. I de tre andre kasser fandt tolderne mere cannabis - i alt 683 kg narkotika.









Undersøgelsen afdækkede yderligere 76 baller cannabis (593 kg) og 44 pakker cannabis-planter (44 kg) gemt i en kranarm, der også var på lastbilen.









Den samlede mængde kom op på knap 1,3 ton cannabis.









Anklageren i Narbonne har overdraget sagen til en specialenhed - JIRS - i Marseille.





(Foto og video: Det Franske Toldvæsen)





















