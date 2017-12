Irsk lavprisflyselskab går i dialog med piloter

Mandag 18. december 2017 kl: 11:56

Af: Jesper Christensen Ryanair skriver i brevet, der er adresseret til den faglige organisation IMPACT, at henvendelsen sker for at undgå enhver forstyrrelse - eller trussel om forstyrrelse - for selskabets kunder i juleugen.





Ryanair skriver, at selskabet er villig til at indgå i drøftelser med pilotorganisationen IALPA, der kan føre til enighed om, at Ryanair anerkender IALPA som repræsentant for Ryanairs piloter på Ryanairs irske base.





Ryanair skriver i brevet, at selskabet forstår, at der er etableret en IALPA Ryanair Råd til formålet, og at Ryanair er villigt til at møde gruppen (sammen med repræsentanter fra IALPA/IMPACT, sålænge de ikke er ansat hos konkurrerende flyselskaber) for at blive enige om et forløb, der skal føre ti en anerkendelse af IALPA.











