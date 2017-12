Padborg-virksomhed har krog i affaldet

Mandag 18. december 2017 kl: 11:06

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Hejset har også glidesats-funktionen, der automatisk hæver kassen, så den hviler i krogen og på bagrullerne. Funktionen optimerer arbejdsmiljøet for chaufføren, da vibrationer og støj minimeres. For at opnå optimal friplads på chassis er hejset valgt med frontkonsol, hvilket betyder, at hydrauliktank og ventilblok er flyttet op foran. Derudover har chaufføren fået en stige samt gangbro med i prisen. Harm Mammen har tidligere i år fået et Multilift Kroghejs monteret en Iveco.