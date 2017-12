ATP kan få en repræsentant i lufthavsbestyrelse

Fredag 15. december 2017 kl: 14:57

Af: Redaktionen Bestyrelsen har allerede foreslået nyvalg af Ulrik Dan Weuder som ny næstformand for bestyrelsen i tillæg til selskabets anden næstformand for perioden indtil selskabets næste ordinære generalforsamling. Da generalforsamlingsindkaldelsen blev udsendt, var arbejdet med at finde en kandidat til den ledige post som menigt medlem af bestyrelsen ikke afsluttet. Bestyrelsen har nu fundet en kandidat og foreslår nyvalg af Annemette Moesgaard som medlem af selskabets bestyrelse for perioden indtil selskabets næste ordinære generalforsamling.







Annemette Moesgaard er vicedirektør og kommunikationsdirektør og har ansvaret for ATP’s koncernkommunikationsafdeling. Hun er blandt andet ansvarlig for presse og interessenthåndtering, strategisk kommunikation samt intern og ekstern kommunikation. Annemette Moesgaard er medlem af ATP’s koncernledelse.







Annemette Moesgaard kom til ATP i 2012. Inden da arbejdede hun i Georg Jensen - senest som Vice President, Corporate Communication. Fra 2000-2005 var Annemette Moesgaard ansat i Dansk Shell som kommunikationschef blandt andet med ansvar for Skandinavien og fra 1996-2000 som informationschef i Scleroseforeningen. Derudover har hun været selvstændig med egen kommunikationsvirksomhed, ligesom hun har været ansat som journalist på Jyllands-Posten.







Annemette Moesgaard er født i 1966 og bor i Valby. Hun er uddannet journalist på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i 1995.







