Tidligere transportminister skal lede debatmøde på logistikmesse

Fredag 15. december 2017 kl: 14:04

Af: Redaktionen Debatmødet udspringer af en konference i efteråret, hvor Hans Christian Schmidt blandt andet i samarbejde med ADP - Associated Danish Ports havde indbudt politikerkolleger og branchefolk til havne- og transportpolitisk debat på Christiansborg.- Det var en rigtig god dag, og da muligheden for at lave et forum på Move opstod, slog vi straks til. Jeg er meget optaget af, at vi som politikere skal være med til at drive udviklingen fremad, og jeg synes, ideen og konceptet bag Move er fantastisk, siger Hans Christian Schmidt og fortsætter:- Logistik- og transportområdet er meget velegnet til, at man jævnligt kigger på fremtidsscenarier og drøfter mulighederne igennem. Efter at have beskæftiget mig med området igennem et langt liv véd jeg, at det handler om de lange linjer og det seje træk - kig bare på broforbindelserne, nye motorveje og jernbaneområdet.Han tilføjer, at Move’s tilknytning til Trekantområdet er optimal.- Trekantområdet har et voldsomt potentiale inden for logistik og transport - et vækstområde med stort motorvejskryds og havn, jernbane og lufthavn. Men igen - tingene kommer ikke af sig selv - vi er nødt til at skubbe på og holde gryden i kog for at bevare momentum, mener Hans Christian Schmidt.Mulige emner på rundbordsmødet i Fredericia kan eksempelvis være havnepakken, den teknologiske udvikling med droner, førerløse køretøjer, multimodalitet med mere.- Men ordet er frit, og jeg er sikker på, branchen vil byde ind med spændende og perspektivrige temaer for diskussionen - jeg glæder mig enormt meget til det, siger Hans Christian Schmidt.Rundbordsmødet finder sted 2. maj næste år mellem klokken 11 og 12.