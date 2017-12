Danske Busvognmænd er glade for lovgivning om overenskomstforhold

Fredag 15. december 2017 kl: 12:45

Af: Redaktionen - Vi er derfor tilfredse med, at lovgiverne endelig er blevet enige om en formulering i lovteksten, som skaber et mindstemål for, hvorledes der skal aflønnes i forhold til taxiloven, påpeger Michael Branner.Den nye taxilov betyder, at formuleringen i den hidtidige taxilov, som efter Højestret’s Nortra-dom viste sig at tillade enhver overenskomst i vejtransporten indgået af to parter, bliver erstattet af en formulering, som kræver, at indehavere af en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring i personbil følger en overenskomst ”indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark.Den nye taxilov sætter dermed en stopper for den retstilstand, der har betydet social dumping og spotpriser som følge af de indholdsløse overenskomstbestemmelser i lovteksten.- Vi har efter moden overvejelse besluttet at stemme ja til Enhedslistens ændringsforslag. Vi kan ikke leve med de forhold, der er for især flextrafikchauffører rundtomkring i Danmark. Vi taler meget om social dumping med hensyn til østeuropæiske arbejdere i Danmark. Men her har vi altså danske arbejdere, som er udsat for social dumping, fordi kommunerne ikke ønsker at betale den pris, det reelt koster. Så vi støtter ændringsforslaget, sagde Danske Transportordfører Kim Christiansen fra Folketingets talerstol under andenbehandlingen af forslaget.