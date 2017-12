Den fire-akslede bil er opbygget med kran og wirehejs

Fredag 15. december 2017 kl: 12:19

Af: Redaktionen Den nye bil er en fire-akslet Scania R 580 LB8x4 HNB, der er udstyret og opbygget efter RTR Gruppens ønsker.Højbjerg Maskinfabrik har bygget bilen op med et 24 tons wirehejs og en bagmonteret HMF 2220 K5-kran. Den er malet af BJ Lakering i Ringsted, og Nyscan i Roskilde har klargjort bilen med udstyr efter chaufførens ønsker inden levering. Den er desuden udrustet med VBG kærretræk, så den blandt andet kan køre med en tre-akslet kærre og komme op på en vogntogsvægt på 56 tons.Den nye Scania er omfattet af en serviceaftale hos Nyscan.Bag navnet RTR Gruppen gemmer der sig virksomhederne Renovations Transport Roskilde A/S og RTR Kloakservice A/S.Renovations Transport Roskilde A/S blev startet af Preben ”Skrald” Nielsen i 1971 med kørsel af dagrenovation. Siden er virksomheden vokset markant ud over renovationskørslen med mange andre aktiviteter inden for entreprenør-, container- og kran-/grabkørsel samt slamsugning med mere.Preben ”Skrald” døde i september i år, og selskaberne i RTR Gruppen ejes nu af hans hustru Lise Nielsen og drives af sønnen Gregers Højme som administrerende direktør.