Scania har anket EU-Kommissionens bøde for aftalte priser

Fredag 15. december 2017 kl: 12:10

Af: Redaktionen Scania peger på, at koncernen ikke har været involveret i nogen europæisk aftale med andre lastbilproducenter, når det gælder prissætning. Scania afviser også, at koncernen skulle have forsøgt at forsinke introduktionen af nye motorer, som opfylder EU’s udslipsregler.Scania peger på, at koncernen har samarbejdet fuldt og helt med EU-Kommissionen i sagen, hvor andre lastbilproducenter er blevet dømt bøder, som de også har betalt.Scania blev 27. september i år præsenteret for et bødekrav på 880 millioner euro fra EU-Kommissionen, som mente, at Scania havde samarbejdet med andre europæiske lastbilproducenter om prissætning og om indførsel af udslipsteknik i perioden fra 1997 og 2011.