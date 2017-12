Lavprisflyselskab vil anerkende italienske piloters fagforening

- At anerkende fagforeninger vil være en signifikant ændring for Ryanair. Men vi har leveret radikale ændringer før, siger Michael O'Leary, der er Ryanairs topchef ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Af: Jesper Christensen Det vil være første gang i Ryanairs 32-årige historie, at selskabet anerkende en faglig organisation.









Michael O'Leary er blevet meget rig via Ryanair, der hidtil har nægtet at anerkende faglige organisationer. Løn- og arbejdsforhold er blevet forhandlet direkte mellem selskabet og de enkelte ansatte.









Faglige organisationer - eksempelvis i Danmark - har peget på, at løn- og arbejdsforholdene for ansatte i Ryanair har været på et niveau, der ligger langt under forholdene hos konkurrende flyselskaber.









Ryanair er også blevet kritiseret for at kræve, at flypersonalet selv skulle stå for deres uniformer og selv betale sygedage.









Derudover er Ryanair involveret i flere sager om betaling af skat i de lande, selskabet opererer i.









Udsigten til en strejke blandt selskabets italienske piloter op til jul har udløst kursændringen hos Ryanair. Ifølge nyhedsbureauet AFP har Ryanair indbudt piloternes fagforeninger i Italien, Storbritannien, Tyskland, Spanien og Portugal til en snak.









Michael O'Leary er en af Irlands rigeste personer. Han har bygget sin formue op via Ryanair.























