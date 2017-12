Tysk transportkoncern bliver elektrisk i Berlin

Fredag 15. december 2017 kl: 10:04

Af: Redaktionen Der er tale om to Fuso eCanter-distributionsbiler, der er produceret af Daimler-selskabet Fuso.









- Køretøjerne er byggesten i vores projekt City Distribution og markerer vores innovatiive og bæredygtighedskoncept for levering i bycentre, siger Stefan Hohm, Corporate Director, Corporate Solutions, Research & Development hos Dachser.









I projektet knytter Dachser forskellige logistik-modller med nye idéer for at finde vej til bæredygtige og brugbare forretningsmodeller for det sidste led i distributionskæderne.









Dachser har besluttet sig for Fuso eCanter, da det er den første serieproducerede elektriske distributionsbil i den lettere klasse.





De to nye Fuso eCanter hos Dachser vil blive sat i drift hos underleverandører i Berlin og Stuttgart til distribution af stykgods.









Fuso eCanterne har en nyttelast på treethalvt ton og en rækkevidde på 100 kilometer. Spændingen på 420 V kommer fra seks lithium-ion-batterier.

























© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.