Messe C i Fredericia planlægger logistik-messe

Torsdag 14. december 2017 kl: 14:02

Af: Redaktionen Messe C vil samle branchens førende eksperter, virksomheder, organisationer og foreninger for at bane en fælles vej gennem de store forandringer, som venter logistik- og transporterhvervet.





På Move 2018 vil man kunne møde fremtidens løsninger indenfor logistik, automatisering, digital integration og e-handel, lagerhoteller, føreløs transport, uddannelse med mere.











