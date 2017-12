Flere holder til højre i trafikken

Torsdag 14. december 2017 kl: 10:15

Fakta om kampagnen:

Megafonmålingen fra 2017 er baseret på 1540 interviews. Målingen viser:

64 procent siger, at Hold til højre-kampagnen har fået dem til at tænke over deres kørevaner i trafikken.

49 procent siger, at kampagnen har gjort dem mere opmærksomme på at holde til højre.

38 procent siger, at kampagnen har fået dem til at tale om adfærd i trafikken med andre.

77 procent af bilisterne mener, det er et stort problem, at vi ikke holder til højre på motorvejen.

89 procent af bilisterne opfatter sig selv som hensynsfulde i trafikken, men kun 40 procent mener, at andre viser hensyn til dem i trafikken.

Stikprøver viser, at hver gang der er en bilist, der ikke holder til højre, går det i gennemsnit ud over to andre bilister.

6 procent af bilisterne på de tre udvalgte strækninger har ændret adfærd i kampagneperioden. De tre forsøgsstrækninger er geografisk placeret på Vestmotorvejen, Fynske motorvej, østjyske motorvej. De har en samlet længde på 76 km.

Af: Redaktionen - Det er positivt, hvis vi kan få flere bilister til at tale om deres adfærd i trafikken og tage stilling til kørslen, i stedet for at slå autopiloten til og gøre som de plejer. Når de enkelte trafikanterne tager ansvar i trafikken, så kommer vi alle nemmere og mere sikkert frem, siger Marianne Foldberg Steffensen, der er afdelingsleder i Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.Kampagnen har bestået af skilte på motorvejen, streamere på biler og film om bilister, der opdager, at det ikke er så slemt at holde til højre.Derudover har Vejdirektoratet også gennemført målinger på de tre motorvejsstrækninger, hvor nye skilte har guidet trafikanterne til at holde til højre. På de strækninger har seks procent af bilisterne ændret adfærd i løbet af kampagneperioden. Forandringerne betyder, at knap 6.000 færre bilister er blevet generet af andre, der ikke holdt til højre, mens kampagnen har kørt.- Bilisterne reagerer på budskabet om at holde til højre, når vi møder dem på vejen, siger Marianne Foldberg Steffensen og forsætter:- Hvis vi skal have flere til at holde til højre, er det en langsigtet indsats, der skal til, og derfor gentager vi kampagnen over de kommende år.