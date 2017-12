Lastvognsproducent kører hjem med Årets Varevogn 2017

Onsdag 13. december 2017 kl: 13:23

To stolte MAN-folk, Sales manager Jan Mølleskov Nielsen (tv) og MAN Varebilchef Nicolai Sperling (th), med det synlige bevis på titlen som ”Årets varevogn 2017”.

Af: Redaktionen Begrundelsen for juryens valg af MAN TGE var blandt andet:Vinderen i kategorien "Årets Varevogn" er virkelig praktisk designet med god rummelighed høj fleksibilitet i forhold til individuelle muligheder, for indretning af varerum og ladanordninger. Det er et trygt og pålideligt køretøj. Der er her tale om et ”arbejdsredskab”, der helt klart gør dagligdagen lettere for føreren, hvor design, funktionalitet, komfort, teknik og udstyr går op i en højere enhed. Sidst men ikke mindst skal den leverer en høj grad af værdi-for-pengene.Titlen som ”Årets Varevogn” gik til MAN. Ny spiller på markedet som imponerer. MAN har en helt anden indgangsvinkel til at sælge varebiler. Selve produktet er suverænt.- Vi er naturligvis meget stolte over at vinde en titel som denne. Vi har for kun tre måneder siden lanceret vores nye MAN TGE og er stadig i en fase, hvor vi skal gøre markedet opmærksom på vores eksistens. Derfor er det jo fantastisk at vinde en pris som denne, som synligt bevis for at det ikke kun er os selv, som synes at vi har en fremragende varebil og et professionelt koncept, hvor kunderen til enhver tid kan forvente hurtig og effektiv service. Nu glæder vi os endnu mere til at fortælle alle vores potentielle kunder, hvad de kan forvente, siger MAN’s varebilschef Nicolai Sperling.