Redningsfirma køber konkurrent

Onsdag 13. december 2017 kl: 13:11

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vi har brugt en rum tid i forhandlingslokalet sammen med ejerne bag DK Assistance og må sande, at deres tilgang til at drive forretning er fuldt på højde med vores. Vi lægger alle vægt på værdier som ordholdenhed og ordentlighed. Samtidig ligger deres kunder og koncepter så tæt på vores forretningsgrundlag, at den her handel giver rigtig god mening, siger Uffe Dalsgaard, der er administrerende direktør i Redning Danmark A/S.Redning Danmark, der er ejet af en række tidligere stationsejere og aktionærer i Dansk Autohjælp, indgik for nylig en betydelig samarbejdsaftale med Falck A/S. DK Assistance og DK Vejhjælp har bygget deres forretninger op omkring en række aftaler med forsikringsselskaber og bilimportører samt egne abonnenter, der nu tilføres det samlede Redning Danmark A/S.Uffe Dalsgaard vurderer, at opkøbet af DK Assistance og DK Vejhjælp vil sætte yderligere skub i væksten i det samlede selskab.- Kombinationen af et stærkt organiseret, landsdækkende netværk med et godt renommé i Redning Danmark A/S og en stærk administrativ organisation i DK Assistance styrker vores tro på, at der er lavet en fornuftig aftale for alle parter, siger Uffe Dalsgaard.- Vi er meget glade for sammenlægningen, som vi ser som det helt rigtige for vores gode kunder og dygtige medarbejdere, siger Henrik Hildebrandt, direktør i DK Assistance.DK Assistance og DK Vejhjælp fortsætter i deres nuværende form, hvorfor samtlige medarbejdere såvel som kunder ikke umiddelbart vil mærke ændringer.Blandt ejerkredsen og sælgerne af DK Assistance og DK Vejhjælp er Mogens Sværke Johansen, Steen Samuelsen og Henrik Hildebrandt, som får aktier og bestyrelsesposter som en del af handlen og vil alle være tilknyttet selskaberne. Henrik Hildebrandt vil fortsat være ansvarlig for salgsorganisationen i selskabet.Uffe Dalsgaard, der i dag er administrerende direktør i Redning Danmark A/S, fortsætter som administrerende direktør i de sammenlagte selskaber.Redning Danmark A/S vil fremadrettet have 38 stationer i Danmark. Administrationen bliver samlet i henholdsvis Fredericia og Rødovre.