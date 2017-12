Finsk specialtransportør køber dansk virksomhed

Onsdag 13. december 2017 kl: 12:33

Af: Jesper Christensen Med overtagelsen af Frank Nørager & Co A/S vokser Ville Silvasti til at være den største specialtransportør i Nordeuropa med en omsætning på omkring 50 millioner euro - omkring 370 millioner kroner og en medarbejderstab på omkring 200.





Købet af Frank Nørager & Co A/S styrker Ville Silvasti’s position inden for transport af vindmøller, som er et af virksomhedens fokusområder.







- Hvis vi vil vokse i Europa, skal vi ekspandere både geografisk og med materiel. Købet af Frank Nørager & Co A/S kombinerer Ville Silvasti’s stærke know-how inden for planlægning og projektstyring med Frank Nørager & Co A/S’ operative ekspertise og materiel, siger Ville Silcasti, der er hovedejer i den finske virksomhed.







Han mener, at købet er et perfekt match, som bringer kompetencer sammen, der supplerer hinanden godt.







Både Frank Nørager og Ville Silvasti startede som selvkørende vognmænd med blot en enkelt lastbil.







- Vi nærmede os et generationsskifte og vurderede vores position. Da vores selskaber havde en række ligheder, var en aftale med Silvasti naturlig, siger Mikael Schmidt, der overtager posten som administrerende direktør i Frank Nørager & Co A/S.





Frank Nørager & Co A/S vil fortsætte under eget navn som en del af Silvasti-koncernen, der har datterselskaber i Rusland, Sverige, Tyskland og Norge. Samlet kommer koncernen ti at råde over en flåde på omkring 100 trækkende enheder, over 50 følgebiler og over 200 specialtransporttrailere, hvoraf en del kan sættes sammen, så de præcist opfylder kundernes behov.







Ville Silvasti blev grundlagt i 1970’erne i det centrale Finland med speciale i særtransporter og projektlaster. Ville Silvasti forventer at nå en omsætning på 23 millioner euro i år med en medarbejderstab på 55.





Frank Nørager & Co A/S blev grundlagt i 1084 og har i dag et stærkt fokus på transport af dele til vindmøller. Frank Nørager & Co A/S forventer at nå en omsætning på 26 millioner euro i år med en medarbejderstab på 125. Frank Nørager & Co A/S har datterselskaber i Polen og Tyskland.





