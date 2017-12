Trafiksikkerhedsfilm er et hit på YouTube

Onsdag 13. december 2017 kl: 11:56

Næsten fire millioner visninger



Af: Redaktionen - Vi er enormt glade og super stolte af, at vi kan få et budskab om trafiksikkerhed på sådan en liste. Det viser, at vi har ramt noget, der virker. Jeg tror, at det skyldes en kombination af en super catchy sang og en humoristisk musikvideo, der rammer spot on på en situation, som mange forældre og børn kan nikke genkendende til. Filmen har buldret derud af på YouTube, selv om vi ikke har brugt særlig mange annoncekroner på at skubbe den ud, siger senior kampagneprojektleder, Lisbeth Sahl fra Rådet for Sikker Trafik om kampagnevideoen, der er lavet i samarbejde med TrygFonden.Listerne over de mest populære YouTube-videoer er baseret på, hvor mange gange en video er vist, men også hvor meget den er delt, liket og kommenteret.Det er ikke hver dag, at en oplysningskampagne, der skal få flere børn til at køre med cykelhjelm, lykkes med at komme så bredt ud, som Rådet for Sikker Trafik og TrygFondens kampagne Nederen Forældre. Kampagnefilmen "Filips Far" er til dato set næsten fire millioner gange i år.- Fillips Far er tredje film i en kampagne, der hedder Nederen Forældre. Den handler om at få flere børn og tweens til at køre med cykelhjelm. Og det er faktisk lykkes. Fillips Far er en antihelt og super overkarikeret, men alligevel har både forældre og børn taget budskabet til sig. Man kan ikke være den sjove og seje forældre hele tiden - nogle ting er ikke til diskussion - og som forældre er det OK at være rimelig nederen nogle gange og for eksempel kræve, at børnene skal køre med cykelhjelm. Det er faktisk en del af jobbeskrivelsen, siger Lisbeth Sahl, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.De 10 mest populære videoer på YouTube i Danmark i 2017: