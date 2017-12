Der er både fremskridt og mangler i finanslov

VOGNMANDSORGANISATION KOMMENTERER FINANSLOV 2018:

Mandag 11. december 2017 kl: 13:00

Tidsbegrænset parkering på rastepladser

Af: Redaktionen - Det er et vigtigt signal, at regeringen efter pres fra Dansk Folkeparti har forpligtet sig til en EU-indsats for at hindre misbrug af regler på transportområdet. På EU-plan skal der således arbejdes for, at der ikke sker en yderligere åbning af markedet for cabotagekørsel. Det ser vi som et udmærket udgangspunkt, men vi er helt klar over, at det bliver op til Dansk Folkeparti og oppositionen at tilse, at regeringen rent faktisk efterlever det, siger Erik Østergaard, der er administrerende direktør i vognmandsorganisationen DTL.- Jeg noterer mig også, at regeringen skal arbejde for, at kravene om etablering i vejtransportsektoren strammes, så anvendelsen af såkaldte postkassefirmaer, som etablerer sig i et land uden at have en reel aktivitet i landet, forhindres. Den dagsorden er EU-Kommissionen også optaget af, og det er et vigtigt skridt i rigtig retning, siger han videre.VLAK-Regeringen og Danske Folkeparti har også aftalt, at der fremover skal være fastmonterede ANPG-kameraer ved alle 13 grænseovergangssteder ved den dansk-tyske grænse, hvor køretøjer kan passere.Det bliver også modtaget positivt af DTL. Det samme gælder en pulje på 10 millioner kroner i 2018 til politiets grænseindsats målrettet særligt de grænseovergange, hvor der ikke er døgnbemanding. Puljen udmøntes af politiet efter egen vurdering - eksempelvis til patruljering, anskaffelse af mobile grænsekontrolkontorer og udstyr til registrering af tilstedeværelse i eksempelvis lastbiler. Der er også afsat 10 millioner kroner årligt til kriminalitetsbekæmpende indsats ved grænserne.I kommunalvalgkampen lagde blandt andre DTL pres på politikerne for at få blikket op for problemerne med udenlandske lastbilers langtidsparkering på danske rastepladser - blandt andet Hylkedal Øst ved Kolding. Med finansloven er der lagt op til parkeringsrestriktioner på statslige rastepladser - altså tidsbegrænset parkering for lastbiler på de statslige rastepladser på motorvejsnettet. Det skal forhindre, at særligt udenlandske lastbiler langtidsparkerer på danske rastepladser.- Det ser jeg som en klar DTL-sejr, siger Erik Østergaard, som mener, at Finanslov 2018 generelt er en finanslov med en række mindre, men rigtige, initiativer med hensyn til at dæmme op for social dumping. Blandt andet lægges der op til en mere systematisk vidensopsamling om social dumping og for at sikre fair konkurrence og mere integreret myndighedsindsats.- Det er til gavn for mange brancher, ikke mindst for transportbranchen, siger Erik Østergaard, der gerne havde gerne set, at bolig-jobordningen var kommet til at omfatte flytteservice.- Det gør ordningen i Sverige, og det har både løftet erhvervet og hjulpet med mobiliteten. Det er ærgerligt, at dette element er gledet ind og ud af forhandlingerne undervejs, og desværre landet udenfor. Jeg vil stærkt opfordre til, at man i løbet af 2018 evaluerer ordningen og får flytteservice med fra 2019, siger Erik Østergaard.