Transportør af byggesten tager fat med kran med nye løsninger

Mandag 11. december 2017 kl: 12:05

Af: Redaktionen Opbygningen, der er leveret af Sawo i Kolding, lever op til de krav, som Heine Pedersen fra Stentransporten havde til blandt andet en koblingslængde på ikke over 10 meter, samt at det samtidig skulle være muligt at køre med en skibscontainer på ladet. Projektet er lykkedes med et samarbejde mellem Autohuset Vestergaard i Odense, Hedensted Ladfabrik og Sawo i Kolding.







Kranen er en prototype, hvor slangerullerne er monteret, så de kører på indvendig side af kranarmen. Kranen er leveret med to manuelle udskud, så den maksimale vandrette rækkevidde er oppe på 26,0 meter.

Derudover er kranen udstyret med sidde-nock på siden af stammen, hvor chaufføren kan side med radiostyringen og komfortabelt have det store overblik i sin hverdag. Kranen er udstyret med HIAB’s V200 ventil, der sikrer høj hastighed og stor nøjagtighed, når kranen bruges til det yderste.









Om prototyper:

En prototype er en foreløbig udgave af et produkt - eksempelvis en bil - som fremstilles inden den egentlige produktion går i gang

Formålet med en prototype er at demonstrere og teste idéer om funktion og design





Stentransporten Vissenbjerg ApS, der er ejet af Heine Pedersen, er en virksomhed, som har hoveddelen af sine aktiviteter indenfor byggebranchen. Det primære arbejde er transport af mursten, tagsten, klinker, porebeton, storsække, elementer - og juletræer.

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.