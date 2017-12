Med ny regel risikerer chauffører at miste kørekortet i tre år

Mandag 11. december 2017 kl: 11:45

Daniel Ejsenhardt er chauffør hos Danish Agro. Firmaet har givet ham fuld opbakning under forløbet.

Tre års betinget frakendelse af kørekortet

Orienterende køreprøve

En bøde på 2.500 kroner

Advarer kolleger

Tjek nu højden

En meget hård straf

Advokaten: Han var ikke udpræget uagtsom

Af: Redaktionen Det var straffen til chauffør Daniel Ejsenhardt, efter han i april 2016 blev stoppet af politiet ved en razzia ved Tappernøje.Han troede, at alting var i skønneste orden, for han havde fæstnet medbringertrucken, som han plejede. Men den hang ti centimeter højere end de tilladte 55 cm over jorden. I september i år blev han dømt i retten. En ny regel sidestiller medbringertrucken med lastbilens bageste kofanger; i begge tilfælde gælder det samme krav om frihøjde og i begge tilfælde får man ved overtrædelse blandt andet en betinget frakendelse af kørekortet i tre år. Dommen mod Daniel Ejsenhardt er en af de første, der er faldet, efter den nye regel blev indført, og den får dermed principiel betydning for lignende sager fremover.Nu vil Daniel Ejsenhardt advare sine kolleger mod at begå samme fejl.- Jeg har talt med mange kolleger, som ikke ved, at en medbringertruck ikke må hænge højere end 55 cm over jorden, oplyser han og fortæller, at han efter razziaen advarer alle chauffører, han møder, hvis deres medbringertrucks hænger for lavt. Han fortæller dem også, at lastbilens indstilling eller alder kan have betydning for, hvor mange centimeter, der er mellem truck og vej.Det er en rigtig god ide at omtale sagen både fra mund til mund og i pressen, lyder det fra Jacob Forman, der var Daniel Ejsenhardts advokat i sagen.- 3F’s chauffører skal være ekstremt opmærksomme, og de må hellere gå ud og måle en gang for meget end en gang for lidt, siger Jacob Forman, der peger på, at man ikke kun skal forlade sig på, at afstanden fra vejen til den nedre kant af medbringertrucken plejer at holde sig under 55 cm ved en bestemt måde at fæstne trucken på. For flere forhold indvirker på den faktiske højde.- Man sætter medbringertrucken på en luftaffjedret trailer. Hvis ikke traileren er indstillet rigtigt, kan trucken ende med at sidde for højt, og så mister den pågældende kørekortet. Der kan også være tale om en gammel trækker, hvor forenden kan bevæge sig nedad. Hvis det sker, bevæger bagenden sig opad, og dermed kan trucken igen blive for høj, forklarer Jacob Forman.Dermed skal der ikke meget til, før man overskrider den maksimale højde og sætter sit kørekort på spil.Det er med oprejst pande, at Daniel Ejsenhardt tager mod dommen. Han har dog svært ved at forstå, at den skal være så hård.- Jeg synes, politiet bare skulle have stukket mig en bøde, siger han og fortsætter:- Man skal selvfølgelig have styr på sine ting. Men at ti centimeter skal betyde, at mit kørekort hænger ud af ruden i en tynd snor, det er hårdt. En murer skal da ikke op til orienterende svendeprøve, hvis han laver en fejl. Han får da højst en bøde.Daniel Ejsenhardt peger på, at som forholdene for chauffører har udviklet sig, skal unge tænke sig om en ekstra gang, inden de vælger at blive chauffører.- Jeg vil nærmest fraråde unge at tage et lastbilkort med de straffe, vi har. Vi chauffører kan risikere at gå fra hus og hjem, hvis vi laver en fejl, siger han.Som forsvarsadvokat i sagen er Jacob Forman enig med Daniel Ejsenhardt i, at dommen er til den hårde side. Det er en forudsætning for dommen, at Daniel Ejsenhardt var udpræget uagtsom. Det er der ikke tale om, mener Jacob Forman. Men landets chauffører gør klogt i at rette sig efter dommen og altid kontrollere en ekstra gang, at afstanden fra truck til jord holder sig under de krævede 55 centimeter. Hvis den kommer over, er straffen hård.