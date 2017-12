VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt lavere Storebæltstakster

Fredag 8. december 2017 kl: 15:39









I dag



1. januar 2018



1. januar 2023



Personbil med brobizz eller lign



228,00 kroner



194,00 kroner



187,00 kroner



Lastbil - listepris



1.135,00 kr



965,00 kroner



930,00 kroner



© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Taksterne for at køre over Storebæltsforbindelsen nedsættes med 15 procent pr. 1. januar 2018. Der er også aftalt en yderligere takstnedsættelse pr. 1.januar 2023, så taksterne samlet set bliver sat ned med 25 procent i forhold til de aktuelle takter.Aftalen betyder også, at VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti sætter i alt 2,4 milliarder kroner af til en udvidelse af motorvej E20 på Vestfyn mellem Nr. Aaby og Odense Vest. A/S Storebælt skal bidrage med godt 2,1 milliarder kroner til finansieringen. De lavere Storebæltstakster og finansieringsbidraget til motorvejsudvidelsen betyder, at tilbagebetalingstiden for Storebæltsforbindelsen forlænges med fem år, så forbindelsen forventes at være betalt i 2034.Der afsættes også 25 millioner kroner til støjreducerende tiltag på motorvejen syd om Odense, ligesom det er aftalt at fremrykke af udskiftningen af det støjreducerende slidlag til 2018.