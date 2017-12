Aarhus Letbane gør klar til åbning

Fredag 8. december 2017 kl: 12:45

Af: Redaktionen Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har brug for nogle flere dage til at sagsbehandle de sidste udeståender i den reviderede sikkerhedsvurderingsrapport for de tekniske regler, som assessor i overensstemmelse med tidsplanen fremsendte tirsdag 28. november.Mens sagsbehandlingen pågår, har Aarhus Letbane sat de fornødne forberedelser til at indlede kørsel med passagerer i gang. Dermed vil driften med passagerer kunne påbegyndes umiddelbart efter, at Aarhus Letbane har modtaget de sidste, nødvendige godkendelser fra styrelsen.Aarhus Letbane peger på, at der fortsat er mulighed for, at kørslen med passagerer kan komme i gang i uge 50.