Ny takstreform i Jylland og på Fyn træder i kraft 18. marts

Fakta om Takst Vest

I januar 2017 blev en reform af takstsystemet på Sjælland gennemført. Takst Vest er det næste skridt i reformarbejdet med at skabe et mere enkelt og gennemsigtigt takst- og zonesystem i den kollektive trafik i Danmark

Takst Vest er en reform af takster og zoner i Jylland og på Fyn. Reformen indføres 18. marts 2018

Midttrafik, NT, Sydtrafik, Fynbus, DSB og Arriva står bag reformen

Transportordførerne fra Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale, SF og Alternativet bakker op om reformen i Vestdanmark



Af: Redaktionen Takst Vest er resultatet af et fælles samarbejde mellem alle regionale trafikselskaber samt Arriva og DSB med henblik på at skabe et fælles system, der, i modsætning til det nuværende, tager udgangspunkt i et fælles zonesystem for både bus og tog på tværs af regioner og landsdele. De involverede selskaber er ud over DSB og Arriva, FynBus, Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab.Reformen bunder i et politisk ønske og et ønske blandt trafikselskaberne i Vestdanmark om at gøre takstsystemet mere enkelt. Det nye takstsystem er præsenteret for transportordførerne fra de politiske partier i Folketinget, som med undtagelse af Enhedslistens bakker op.Takst Vest kommer overordnet til at betyde, at zonesystemet forenkles, og at rabatter harmoniseres på tværs af trafikselskaberne, så det bliver mere overskueligt at finde den billigste pris på en given rejse.Forenklingen af priser og produkter vil påvirke kunder forskelligt alt efter deres rejsevaner og billetvalg. De fire trafikselskaber behandler sagen i deres bestyrelser i december, og det fulde overblik forventes at være klar i starten af det nye. De enkelte trafikselskaber vil hver især informere om, hvordan takstreformen påvirker priser og produkter i deres område.Det nye takstsystem er allerede indført i busserne på Fyn.