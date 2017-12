Aabenraa får mere havneplads

Fredag 8. december 2017 kl: 11:45

En kompleks nedrivningsopgave



Af: Redaktionen - Vi satte nedrivningsarbejdet i gang i starten af september 2016 og glæder os over at kunne aflevere indenfor den frist, vi fastlagde fra starten, siger Klaus Peter Riggelsen, der er direktør i Rimeco.Han forklarer, at der altid er overraskelser i større nedrivningsprojekter.- Det har der også været enkelte af her, men ikke noget, som har forlænget nedrivningsprocessen væsentligt, siger han.Rimeco har sammen med sine underleverandører nøje planlagt nedrivningsprocessen og håndteringen af materialerne fra nedbrydningen - eksempelvis beton, som knuses, diverse jernfraktioner og en del andre materialer. Det gør man for at sikre sig mod flaskehalse i processen, da stilstand med tungt entreprenørgrej og mange medarbejdere er svært fordyrende.- Vi vægter sikkerheden højt i et projekt som dette. Det er en kompliceret opgave i en så omfattende nedbrydning som Ensted Værket, idet nedbrydning ét sted typisk har indflydelse på stabiliteten i nærliggende områder. Derfor er planlægning med den rigtige rækkefølge i nedbrydningen meget vigtig. Vi bruger derfor betydelige ressourcer på at sikre, at der ikke opstår fare for personer eller nærliggende gods, siger Klaus Peter Riggelsen.Aabenraa ser som den fremtidige ejer af Aabenraa Industrihavn frem til at overtage og videreudvikle området. Havnedirektør Henrik Thykjær fortæller, at Aabenraa Havn allerede i 2016 begyndte at drive dele af det nye havneområde i Ensted, da man dels overtog driften af de lejemål, som bestod og stadig består - dels foretog udlejninger af de bygninger, som ikke skulle rives ned.- Med overtagelsen af Aabenraa Industrihavn får vi nu tilført nogle attraktive faciliteter, der vil være med til at tiltrække nye aktiviteter til Aabenraa, siger Henrik Thykjær og fortsætter:- Vi har mange henvendelser vedrørende området, som jo har den fordel, at der er plads til meget store godsmængder og meget store godsemner, og vi regner med snart at kunne offentliggøre detaljer om den forventede fremtidige brug.Klaus Peter Riggelsen og Henrik Thykjær peger samstemmende på, at samarbejdet mellem Rimeco og Aabenraa Havn har været rigtigt godt, og det er en god forudsætning, når Rimeco om kort tid går i gang med at nedrive Enstedværkets Blok 3, som er noget større og som hænger sammen med Blok 2-området. Det område har Rimeco solgt videre til Aabenraa Kommune.