International cementproducent etablerer sig på Aabenraa Havn

Fredag 8. december 2017 kl: 11:22

Af: Redaktionen Arealerne ved Ensted har vist sig at kunne opfylde virksomhedens krav og som følge heraf, har Nuh Cimentos, Tradeland og Mørch Gruppen (tidligere Mørchs Cement) indgået en aftale med Aabenraa Havn om etablering af en cementvirksomhed på arealerne.- På havnen har vi gennem længere tid arbejdet med potentielle virksomheder, som kunne drage fordel af områdets unikke kvaliteter - store arealer, god bygningsmasse og adgang til en dyb havn. Vi har nu indgået aftale med Nuh Cimento om etablering af distribution og produktion af cement på arealet, siger bestyrelsesformand for Aabenraa Havn, Erwin Andresen.Aftalen omfatter leje af arealer, fire siloer og en bygning. Inden selve produktionen startes, skal bygningen klargøres, og det nye produktionsanlæg installeres. Cementproduktionen forventes at starte om et til to år, hvorefter der kan leveres cement til hele Skandinavien. Aftalen vil løbe over 20 år, og der vil være behov for nye medarbejdere.- Det er fuldt i tråd med vores strategi for arealerne på Ensted, at der nu kommer en international virksomhed med investeringer og etablering af arbejdspladser, påpeger Aabenraas Borgmester, Thomas Andresen (V).Nuh Cimento flytter ret hurtigt ind på arealet, da siloanlægget på pladsen tages i drift hurtigst muligt. Anlægget skal dog opgraderes og tilpasses cementdistribution over de kommende måneder. Når opgraderingen er gennemført, vil de første cementskibe ankomme med færdig cement, som oplagres i siloerne og distribueres videre til de danske byggepladser og produktionsvirksomheder. Når cementmøllen er installeret og i drift, bliver der skibet cementklinker til Ensted, hvor den endelige forarbejdning til cement vil foregå.- Med den strategiske investering i Danmark ved Aabenraa får vi adgang til hele Skandinavien. Vi har store forventninger til investeringen i Aabenraa, og de forretningsmuligheder den åbner op for, siger Mehmet Eskiyapan, der er bestyrelsesmedlem ved Nuh Cimento.Det endelige resultatet bliver en moderne cementmølle med en produktion, som efterlader et væsentligt mindre aftryk på miljøet end traditionel cementproduktion.





Om cementproduktion og -distribution:

Fra cementskibe håndteres cementen i lukkede systemer ved hjælp af tør luft, snegle og transportbånd. Det lukkede system skal sikre, at der ikke kommer fugt til cementen, og minimere støvgener

Produktionen af cement foregår ved, at cementklinker pulveriseres i en cementmølle. Klinkerne består af kridt, restprodukter fra kraftværker eller anden industri og sand - afhængig af cementtype

Fra cementmøllen pumpes det færdige cementpulver i et lukket rørsystem til siloerne, hvorfra det udleveres til tankvogne, som leverer til kunderne

Om Nuh Cimento Sanayi A.S:

Nuh Cimento er en tyrkisk producent af cement med salg til hele Europa og med aktiviteter over det meste af verden

Ud over cementproduktion har selskabet aktiviteter inden for el-produktion, bygge og anlæg samt råvareudvinding

Samlet har koncernen 1.300 ansatte og en samlet omsætning på 1,5 milliarder kroner. Overskuddet før skat var i 2016 på 353 millioner kroner

Virksomheden er ISO 14001, OHSAS 18001 og ISO 50001 certificeret, så der er løbende fokus på både miljøbelastning, arbejdsmiljø og energiforbrug







