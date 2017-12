Dansk crashtest-virksomhed vokser i Thisted

Fredag 8. december 2017 kl: 10:24

Af: Redaktionen Det er tredje gang, at indehaveren af Dahl Engineering, opfinderen og iværksætteren Claus Dahl Pedersen, sætter skovlen i jorden til en udvidelse, siden værksted og crashtest-laboratorium stod færdigt i februar 2005. Med den seneste udvidelse, som denne gang er på knap 350 kvadratmeter, kommer virksomheden til at have godt 2.100 kvadratmeter under tag.- Det er særligt i prototypeværkstedet, at pladsen er blevet for trang, men en flytning af lagerpladser til bil-karosserier og prototyper, skal også skaffe mere plads på lageret og i montageafdelingen, siger Claus Dahl Pedersen, der forventer, at tilbygningen står færdig i februar.





Udvikler og fremstiller godkendte byggesæt til specialkøretøjer

Den nordvestjyske virksomhed har specialiseret sig i at udvikle, teste og fremstille godkendte byggesæt, bestående af fastspændingsudstyr og sikkerhedsseler til biler og busser indrettet til kørestolsbrugere, men også sikkerhedsudstyr til militærkøretøjer, politibiler, ambulancer og andre redningskøretøjer. De færdige og godkendte byggesæt med tilhørende montereringsvejledninger, leveres primært til udenlandske bilombygningsfirmaer.





Her i landet har virksomheden markeret sig med et patenterede bussæde med indbygget barnestol. Det blev dog ikke til en produktionsmæssig succes i Danmark, og produktionen er blevet flyttet til udlandet.





- Vores virksomhed nok er lidt som historien om humlebien, som ikke burde kunne flyve, men som gør det alligevel. Der var sikkert mange, der tilbage i 2005 tænkte, at det vil aldrig kunne gå rundt i et lille land som Danmark, uden en serieproduktion af biler eller tilbageværende busfabrikker, siger Claus Dahl Pedersen og konstaterer:





- Men vi er her da endnu.





Han fortæller, at der siden test-laboratoriet blev indviet, er blevet udført præcist 1.339 test i Thisteds nordvestlige industrikvarter, og at der i indeværende år til dato er blevet gennemført 187 test fordelt på dynamiske crashtest og trækprøvninger af sikkerhedsseleforankringer.





- Vi har været så privilegerede, at vi med undtagelse af to år har haft to og tre cifrede vækstrater siden starten for snart 14 år siden, siger Claus Dahl Pedersen.





95 procent af virksomhedens omsætningen afsættes uden for landets grænser - eksempelvis til lande som Kina, Australien og New Zealand.





