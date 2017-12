Kæmpedronerne kommer

FORSKER PÅ AALBORG UNIVERSITET:

Fredag 8. december 2017 kl: 09:50

Fremtidens færdselslov for droner

Flyvende antenner og lasere





Droneforsker Anders la Cour-Harbo fra AAU er ikke i tvivl om, at fremtiden vil byde på mange flere og meget større droner til bl.a. transportformål. Universitetets nyeste indkøb kan løfte hele 35 kilo. (Foto: Jakob Brodersen)











Af: Redaktionen Større droner betyder farligere droner. Derfor har AAU fået en ny kæmpedrone for at kunne forske i de store droner. Allerede nu er internetsupermarkedet Amazon i fuld gang med at teste droner til udbringning af varer, og da behovet for at kunne løfte større ting er stigende, vil dronerne i løbet af får år vokse tilsvarende i størrelse.- I dag kan droner flyve med ting, der vejer op til et par kilo, men hvis man skal løfte noget tungere, står de fleste almindelige droner af, forklarer lektor Anders la Cour-Harbo, der forsker i droner ved AAU’s Institut for Elektroniske Systemer.Den nye drone på dronelaboratoriet i Aalborg er godt halvanden meter lang og en halv meter høj og ligner mest af alt en helikopter, der er krympet i vask. Med en løfteevne på lidt over 35 kilo er den et godt bud på, hvordan fremtidens kæmpedroner kommer til at se ud.- Store droner, som den vi nu har indkøbt, opfører sig i sagens natur noget anderledes end de små. Vi har brug for mere viden om dem, så vi kan finde ud af, hvilken rolle de skal spille i fremtiden og hvilke regler der skal gælde for dem, siger han.Droner på over 25 kilo kræver træning og særlige tilladelser udover den lovpligtige dronelicens for at kunne bruges. Selv om de i princippet bliver styret på samme måde som mindre hobbydroner, kan kæmpedronerne potentielt gøre stor skade på mennesker og materiel, hvis de kommer ud af kontrol. Derfor kræver det en særlig dispensation fra Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen inden hvert eneste take-off.- Indtil nu har vi primært forsket i, hvordan droner er stabile i luften, hvordan de undgår at falde ned, når det blæser, og hvordan de selv kan finde ud af at flyve. Men de store droner skal interagere med omgivelserne på en ny måde - både i forhold til anden lufttrafik, men også med mennesker på jorden, hvis de skal bruges til at dele pakker ud. Det er der kun begrænset viden om i dag, og det er blandt andet det, vi skal forske i med den store drone, siger Anders la Cour-Harbo.Udover at bruges til forskning i droner skal den flyvende vægtløfter også bidrage til viden på andre områder. Den skal blandt andet bruges til at teste, hvordan signaler til mobiltelefoner opfører sig, hvis telefonen ikke befinder sig på landjorden, men i stedet hænger 100 meter oppe i luften og bruges til at kommunikere med en drone.















Dronen er også stærk nok til at kunne bære en såkaldt green laser, som blandt andet kan bruges til nøjagtig opmåling af bunden i søer. Laseren vejer så meget, at den normalt skal flyves rundt med et bemandet fly, men med kæmpedronen bliver teknologien langt mere tilgængelig for forskerne.





Regler skal følge med tiden

Anders la Cour-Harbo har tidligere rådgivet trafikmyndighederne om reglerne for droneflyvning i Danmark. Han er ikke i tvivl om, at de store droner om få år ikke længere vil være et særsyn i luftrummet.





- Det kan dels være til transport, men det kan også være til opgaver, hvor en drone for eksempel skal flyve 200 km for at inspicere luftledninger. Der er nogle begrænsninger på de små droner, som ikke er på de store. Derfor tror jeg, vi kommer til at se flere af dem. Den store fordel ved droner i forhold til bemandede fly er, at de kommer i alle størrelser, så man kan vælge en, hvor størrelsen passer til opgaven, siger Anders La Cour-Harbo, der peger på, at det afgørende for kæmpedronernes kommercielle gennembrud er, at lovgivningen kommer på plads.





- Hvis man har et firma, der bruger droner til pakketransport, er det ikke holdbart, at man skal søge en særlig tilladelse hver eneste gang, man skal bringe en pakke ud. Der er nødt til at være nogle regler, man skal holde sig indenfor. Så er det op til droneproducenterne at sørge for, at betingelserne bliver overholdt, så dronerne kan flyve uden at overtræde loven. Det bliver helt sikkert fremtiden, siger Anders la Cour-Harbo



Fakta om dronen og droneforskningen:

Kæmpedronen på AAU er sammen med en lidt mindre makker blevet indkøbt til projektet UASability, som alle fem danske universiteter deltager i. Derfor vil forskere fra alle landets universiteter kunne få glæde af de nye droner til forskning

Dronerne står også til rådighed for private virksomheder, der gerne vil forske eller teste ny teknologi. De store droner kan lejes af universitetet sammen med en dronepilot og de nødvendige tilladelser

Dronerne kan ses på www.uas-ability.dk























- Med den nye drone kan vi flyve forskellige mobiltelefonantenner op i normal droneflyvehøjde sammen med en masse måleudstyr. Det er temmelig tungt, så den slags forsøg har vi ikke kunnet lave før nu, siger Anders la Cour-Harbo.Dronen er også stærk nok til at kunne bære en såkaldt green laser, som blandt andet kan bruges til nøjagtig opmåling af bunden i søer. Laseren vejer så meget, at den normalt skal flyves rundt med et bemandet fly, men med kæmpedronen bliver teknologien langt mere tilgængelig for forskerne.Anders la Cour-Harbo har tidligere rådgivet trafikmyndighederne om reglerne for droneflyvning i Danmark. Han er ikke i tvivl om, at de store droner om få år ikke længere vil være et særsyn i luftrummet.- Det kan dels være til transport, men det kan også være til opgaver, hvor en drone for eksempel skal flyve 200 km for at inspicere luftledninger. Der er nogle begrænsninger på de små droner, som ikke er på de store. Derfor tror jeg, vi kommer til at se flere af dem. Den store fordel ved droner i forhold til bemandede fly er, at de kommer i alle størrelser, så man kan vælge en, hvor størrelsen passer til opgaven, siger Anders La Cour-Harbo, der peger på, at det afgørende for kæmpedronernes kommercielle gennembrud er, at lovgivningen kommer på plads.- Hvis man har et firma, der bruger droner til pakketransport, er det ikke holdbart, at man skal søge en særlig tilladelse hver eneste gang, man skal bringe en pakke ud. Der er nødt til at være nogle regler, man skal holde sig indenfor. Så er det op til droneproducenterne at sørge for, at betingelserne bliver overholdt, så dronerne kan flyve uden at overtræde loven. Det bliver helt sikkert fremtiden, siger Anders la Cour-Harbo

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.