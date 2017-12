TOYOTA:: Hilux topper igen pickup-klassen

Hilux topper igen pickup-klassen

TOYOTA:

Fredag 8. december 2017 kl: 09:40

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye Hilux, der er ottende generation, kørte sidste år ind på markedet med et skarpere design, en ny og forstærket chassis-ramme og en mere effektiv 2.4-liters turbodieselmotor.Med et salg i årets første 11 måneder på 249 biler har Hilux ikke blot øget salget med 33 procent sammenlignet med samme periode året før. Markedsandelen for Hilux er også steget betydeligt og ligger nu på 28 procent, hvilket betyder, at der står Hilux på over hver fjerde solgte pickup i Danmark i år.Hilux markerer sig over hele verden og indskriver sig med over 17 millioner solgte biler som verdens bedst sælgende pickup nogensinde.