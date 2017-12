Hobro-vognmand kører ud med ny køletrailer

Fredag 8. december 2017 kl: 09:13

Af: Redaktionen Køletraileren er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger - og med cyklistværn i begge sider.Kølekassen er en Lamberet køle/frysekasse bygget af fuldt forseglede sandwich monopaneler. Bunden er selvbærende og produceret til tung palletransport. Indvendigt er der monteret en 300 mm bred og 5 mm tyk aluminiumsskureliste.I bagenden er der monteret gummistødpuder og stige.En Carrier Vector 1850 kølemaskine søger for den rigtige temperatur til det transporterede gods.Trailerens tre ni tons aksler er leveret med skivebremser og hæve/sænke-ventil.Den nye trailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmarks A/S