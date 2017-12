Lastbilchauffører kan se frem til offentligt toilet med bad

Torsdag 7. december 2017 kl: 11:42

Af: Jesper Christensen Udgiften til at rengøre og vedligeholde bygningen, der skal bygges på Fabriksvej 4 i Hurup, deles ligeligt mellem madrasproducenten Anders Hilding A/S, transportvirksomheden N. C. Christensen A/S og Thisted Kommune. Det ventes at koste omkring 60.000 kroner årligt.