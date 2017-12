Scania tager distributionsbilerne med i sin nye generation

Torsdag 7. december 2017 kl: 11:08

Af: Jesper Christensen Ligesom hos de ældre søskende i generationen er distributiosnbilerne i P-Serien blevet mere brændstofeffektive med deraf følgende lavere CO2-udslip. En ny syv-liters motor er egenvægten kommet lidt ned med større nyttelast tilfølge. Scania taler om brændstofbesparelser på op mod 10 procent med de nye distributionsbiler sammenlignet med biler fra den hidtidige P-Serie.Scania’s designere har også haft fokus på chaufførkomfort og arbejdsmiljø - og sikkerhed for chaufførerne og de andre mennesker, der kommer i nærheden af en af de nye distributionsbiler.Oversigtsforholdene fra førersødet er blevet optimeret - eksempelvis kan distributionsbilerne leveres med en ekstra rude i døren ind mod vejsiden - City Safe Window. Og generelt er førerhuset placeret lavt, hvilket i sig selv forbedrer oversigtsforholdene.Når Scania taler om distributionbiler er det også værd at se på, hvad den nye generation kan tilbyde, på det mere specielle området med ekstra lavt byggede førerhuse. Her har den svenske producent sat L-Serien på programmet. L-Seriens førerhuse sidder lidt længere fremme og har dermed endnu gulv og dermed også laveresiddende førersæder. L-Førerhuset kan også leveres med en ekstra rude i døren ind mod vejsiden - City Safe Window. L-Førerhuset har også knælefunktion og en længere trin, end førerhusene i de andre lastbiler fra Scania.Scania’s L-Serie henvender sig især til renovationsbranchen, men er i den nye generation også blevet endnu mere attraktiv for virksomheder, der først og fremmest kører i byområder med mange ind- og udstigninger i løbet af dagen - og med mange cyklister, fodgængere og mindre personbiler.