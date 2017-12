Sønderjysk vognmand har fået en ny løve

Torsdag 7. december 2017 kl: 10:40

Af: Redaktionen S. Chr. Sørensen A/S har siden 1920, hvor den nordlige del af Slesvig blev en del af kongeriget Danmark efter 56 år som en del af det daværende Preussen, været aktiv på landevejene.Virksomheden udfører hovedsageligt tanktransport over hele Danmark, og mage af de trækkende kræfter kommer fra MAN.Den nye MAN er en treakslet TGX 26.500 6X2/2 BLS-trækker, som er leveret med et XLX-førerhus med luftaffjedret komfortførersæde med lændestøtte, skuldertilpasning, så chaufføren sidder behageligt under hele turen. I førerhuset er der også D4S luftfyr, automatisk temperaturregulerende klimaanlæg og MAN Media Advanced med 7-tommer skærm.Ydermere har bilen tomgangsslukning, afstandsregulerende fartpilot, MAN EfficientCruise, EfficientRoll, Emergency Bremse Assist, Multifunktionsrat, Køleboks og meget mere.Den endelige klargøring af den nye trækker er udført hos MAN i Kolding, som også har stået for leveringen af den nye lastbil.