I Odense koster julebilletterne til FynBusserne kun 10 kroner

Onsdag 6. december 2017 kl: 14:19

Af: Redaktionen Julebilletten til 10 kroner giver kunden ret til at rejse i hele Odense Kommune i 1 time og 15 minutter på den valgte rejsedag. Børn under 16 år kan nøjes med at betale 5 kroner.Kunderne kan købe Julebillet Odense via FynBus’ nye Mobilbillet-app eller i webshoppen, hvor købet kan foretages med kreditkort eller MobilePay. Det er ikke muligt at købe Julebillet Odense kontant i FynBusserne i Odense.Interesserede kan hente mere information om Julebillet Odense på www.fynbus.dk/julebilletten.