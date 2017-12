Unfair konkurrence og dårlig infrastruktur bremser transporterhvervets produktivitet

VOGNMANDSORGANISATION EFTER VISE MÆNDS RAPPORT OM PRODUKTIVITETEN:

Onsdag 6. december 2017 kl: 14:01

Af: Jesper Christensen Vognmandsorganistionen DTL - Danske Vognmænd mener, at det dårlige resultat kan skyldes dels målefejl, og dels trængsel samt manglende investering i infrastruktur.DTL peger på, at rapporten blandt andet indeholder en række anbefalinger til tiltag, som eksempelvis kan bidrage til at forbedre serviceerhvervenes produktivitet. Mange af anbefalingerne er tiltag på afgiftsområdet og på området for øget konkurrence samt eksempelvis forbedring af planlægningen i den offentlige sektor.DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard synes, at vismændenes produktivitetsrapport virker mangelfuld p ålandtransportområdet. Han advarer derfor mod at bruge rapporten som grundlag for alt for håndfaste konklusioner.- Jeg noterer mig, at væksten i den såkaldte ”totalfaktorproduktivitet” - TFP - der viser forholdet mellem den reale værdiskabelse og en sammenvejning af de anvendte produktionsinput – alt i alt er negativ, hvad angår landtransporten. Det har vismændene selv umiddelbart svært at forstå – og spørger sig selv i rapporten, om der kan være tale om ”målefejl”. Vismændene siger også selv i rapporten, at man skal være varsom med at tolke for håndfast på udviklingen i visse brancher, siger Erik Østergaard, som uanset eventuelle fejl i vismændenes materiale fastslår, at der de senere år med blandt andet DTL’s medvirken er gjort en stor indsats for ”produktivitetsstimulerende initiativer”.















En lav pris er ikke nødvendigvis ensbetydende med en lav produktivitet, men kan være udtryk for en høj grad af konkurrence, som det efter DTL’s opfattelse netop er tilfældet for vejgodstransporten med det pres, som udenlandske vognmænds aktiviteter i Danmark lægger på erhvervet.





- Og problemerne med PostNords ageren gør ikke tingene bedre, påpeger Erik Østergaard.





Investering i infrastruktur mangler

DTL-direktøren minder om, at Produktivitetskommissionen i sin tid konkluderede, at offentlige infrastrukturinvesteringer i højere grad bør prioriteres efter deres forventede samfundsøkonomiske afkast. Produktivitetskommissionen mente den gang ikke, at dette havde været tilfældet over en længere periode.





- Produktivitetskommissionen anbefalede klart, at infrastrukturprojekter i højere grad rettes mod områder med trængsel og i trafikkorridorer, og at arbejdet med at opgøre omkostninger ved trængsel og de dynamiske effekter forbundet med infrastrukturinvesteringer prioriteres. Det nævnes også i denne vismandsrapport, men ingen af vismændenes anbefalinger i nærværende rapport omhandler investeringer i infrastruktur. Jeg skal ikke gøre mig klogere end vismændene, men man kan godt undre sig over, at en væsentlig bremse for vækst og udvikling - den stigende trængsel - ikke er nævnt som et indsatsområde, siger Erik Østergaard og fortsætter:





- De seneste eksempler på, hvordan infrastrukturprojekter skydes ud i fremtiden af politikerne, og hvordan man for eksempel dropper intelligente trafiksystemer - ITS - af sparehensyn, sætter transporterhvervet tilbage i udvikling i en forvejen presset konkurrence.





Trængselsproblemerne er dog ikke helt glemt i rapporten. På side 13 skriver vismændene følgende:



“Kørselsafgifter er den mest direkte måde at regulere trængselseksternaliteter på, og en sådan omlægning ville derfor kunne forøge produktiviteten ved at reducere trængsel. Folketinget har for nyligt vedtaget en reduktion af registreringsafgiften, der primært finansieres via højere grønne ejer- afgifter. Den lavere registreringsafgift er isoleret set hensigtsmæssig, da registreringsafgifter generelt forvrider mere end ejerafgifter, men en omlægning, der i højere grad havde lagt vægt på direkte kørsels- relaterede afgifter, havde været bedre”.





Landtransport halter bagud med digitalisering

Trods sin kritik af rapporten giver Erik Østergaard dog vismændene ret på ét punkt med at forklare de store produktivitetsforskellige mellem brancherne - nemlig den it-teknologiske udvikling hos transportvirksomhederne selv.





Vismændene konstaterer, at inden for servicebrancherne er de målte forskelle i “…det teknologiske niveau mellem de mest produktive virksomheder og hovedgruppen blevet større siden 2008 og har bidraget til en lavere produktivitetsvækst.”





- Jeg vil give vismændene ret så langt, at landtransporten stadig halter bagud i den digitale udvikling, selv om der er ved at komme skred i tingene, siger Erik Østergaard.





Interesserede kan læse produktivitetsrådets rapport her:







Det er eksempelvis en øget brug af modulvogntog, øgede totalvægte og øget akseltryk. Erik Østergaard og DTL peger på, at den lave produktivitet kan skyldes unfair konkurrence fra eksempelvis udenlandske vognmænd og trængslen på vejene, der gør det umuligt at planlægge transporterne ordentligt.En lav pris er ikke nødvendigvis ensbetydende med en lav produktivitet, men kan være udtryk for en høj grad af konkurrence, som det efter DTL’s opfattelse netop er tilfældet for vejgodstransporten med det pres, som udenlandske vognmænds aktiviteter i Danmark lægger på erhvervet.- Og problemerne med PostNords ageren gør ikke tingene bedre, påpeger Erik Østergaard.Investering i infrastruktur manglerDTL-direktøren minder om, at Produktivitetskommissionen i sin tid konkluderede, at offentlige infrastrukturinvesteringer i højere grad bør prioriteres efter deres forventede samfundsøkonomiske afkast. Produktivitetskommissionen mente den gang ikke, at dette havde været tilfældet over en længere periode.- Produktivitetskommissionen anbefalede klart, at infrastrukturprojekter i højere grad rettes mod områder med trængsel og i trafikkorridorer, og at arbejdet med at opgøre omkostninger ved trængsel og de dynamiske effekter forbundet med infrastrukturinvesteringer prioriteres. Det nævnes også i denne vismandsrapport, men ingen af vismændenes anbefalinger i nærværende rapport omhandler investeringer i infrastruktur. Jeg skal ikke gøre mig klogere end vismændene, men man kan godt undre sig over, at en væsentlig bremse for vækst og udvikling - den stigende trængsel - ikke er nævnt som et indsatsområde, siger Erik Østergaard og fortsætter:- De seneste eksempler på, hvordan infrastrukturprojekter skydes ud i fremtiden af politikerne, og hvordan man for eksempel dropper intelligente trafiksystemer - ITS - af sparehensyn, sætter transporterhvervet tilbage i udvikling i en forvejen presset konkurrence.Trængselsproblemerne er dog ikke helt glemt i rapporten. På side 13 skriver vismændene følgende:Trods sin kritik af rapporten giver Erik Østergaard dog vismændene ret på ét punkt med at forklare de store produktivitetsforskellige mellem brancherne - nemlig den it-teknologiske udvikling hos transportvirksomhederne selv.Vismændene konstaterer, at inden for servicebrancherne er de målte forskelle i “…det teknologiske niveau mellem de mest produktive virksomheder og hovedgruppen blevet større siden 2008 og har bidraget til en lavere produktivitetsvækst.”- Jeg vil give vismændene ret så langt, at landtransporten stadig halter bagud i den digitale udvikling, selv om der er ved at komme skred i tingene, siger Erik Østergaard.Interesserede kan læse produktivitetsrådets rapport

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.