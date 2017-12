2017 tegner sig hidtil for 4.199 lastbiler over 16 ton

Onsdag 6. december 2017 kl: 11:53

Af: Jesper Christensen Mercedes-Benz ligger på tredjepladsen med 797 nyregistreringer, hvilket er markant flere end i den tilsvarende periode sidste år, hvor tallet var på 653.MAN ligger nummer fire med 688 nye lastbiler over 16 ton, hvilket er to flere end i samme periode sidste år.





DAF er gået frem med 65 fra 189 nyregistrerede lastbiler over 16 ton i perioden fra januar til november sidste år til 254 i den tilsvarende periode i år.

Iveco er på sjettepladsen gået tilbage med 90 til 210 nyregistreringer i perioden fra januar til og med november, mens Renault Trucks er kørt frem med 27 til 76 nyregistrerede lastbiler hidtil i år.









Nedenfor kan man se tallene fra De Danske Bilimportører for lastbiler over 16 tons for de første 11 måneder i år sammenholdt med de tilsvarende tal for sidste år.









Mærke



Periode



Periode året før



Ændring, Antal



Antal



Andel



Antal



Andel



Volvo Trucks



1.225



29,2 %



1.239



29,8 %



-1,1 %



Scania



948



22,6 %



1.039



25,0 %



-8,8 %



Mercedes-Benz



797



19,0 %



653



15,7 %



22,1 %



MAN



688



16,4 %



686



16,5 %



0,3 %



DAF



254



6,0 %



189



4,5 %



34,4 %



Iveco



210



5,0 %



300



7,2 %



-30,0 %



Renault Trucks



76



1,8 %



49



1,2 %



55,1 %



Dennis Eagle



1



-



-



-



100,0 %



Total



4.199









4.155









1,1 %



© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.