Bilisterne har behov for at få genopfrisket færdselsreglerne

POLITIET I SYDØSTJYLLAND EFTER TRAFIKFOKUS:

Tirsdag 5. december 2017 kl: 12:41

En bilist kom tæt op bag mig, da jeg var ved at overhale en anden bil. Bilisten syntes åbenbart ikke, det gik hurtigt nok og begyndte at blinke med overhalingslyset. Jeg bremsede ned og trak ind bag bilen, jeg var ved at overhale og lod den anden bilist komme forbi. Her bemærkede jeg, at han pegede på sin tinding med pegefingeren og efterfølgende kunne jeg se, at han gav mig fingeren (fuck finger). Bilisten blev herefter målt til en hastighed på 146 km/t i 110 zone. Ud over sigtelsen for hastighedsovertrædelsen fik han en pædagogisk samtale om, hvordan man skal optræde i trafikken. Ifølge patruljen var det en meget flov 59-årig mand, der kørte videre.

En 21-årig mand fra Vejle overhalede politiets uniformerede motorcykel på 110-strækningen syd for Vejle mod Kolding, hvorefter han fortsatte med øget hastighed, der blev målt til 125 km/t. Samme sted måltes en 47-årig mand til 131 km/t, alt mens han under målingen frem mod Hylkedal Rasteplads overhalede en af politiets uniformerede gruppebiler.

En bilist blev sigtet for uopmærksomhed ved ikke at give plads for et udrykningskøretøj. Den civile patruljebil forsøgte i flere omgange at bringe bilisten til standsning ved hjælp af udrykningssignaler uden at bilisten reagerede. Han oplyste, at han hverken havde hørt eller set patruljevognens udrykningssignaler. Endvidere havde han foretaget overhaling højre om på motorvejen.

En 66-årig håndværksmester førte sin varebil mod nord og overhalede politiets uniformerede patruljebil, der kørte på 110-strækningen ved Skærup. Håndværksmesteren øgede sin hastighed, som efter en måling endte på 144 km/t i en 110 km. zone.

Fakta om indsatsen:

Politiindsatsen byggede på en analyse af registrerede uheld på E-45 i Sydøstjyllands Politikreds foretaget i perioden 1. oktober 2016 til 1. december 2016

Analysen fokuserede udelukkende på uheld sket på hverdage i morgen og eftermiddagstimerne i tidsrummet kl. 06.00-10.00 og kl. 14.00-18:.00

Analysen viste blandt andet, at der blev registreret 44 uheld i perioden, som alle var af materiel skadeuheld og uden personskade, og at de 15 af dem var harmonikasammenstød, og at de resterende 19 var ’simple’ uheld, hvor der var lastbiler involveret i de 7 af dem



Antal sigtelser fra politiindsatsen 2017:

Indsatsen fra uge 41 til og med uge 46 resulterede i 550 forseelser, hvor 522 personer blev sigtet.

Der blev givet omkring 135 påtaler efterfulgt af pædagogiske samtaler med bilister



