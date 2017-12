Dansk kran-producent investerer i automatiseret produktion

Tirsdag 5. december 2017 kl: 12:32

Af: Redaktionen Siden 2010 har HMF Group A/S oplevet stigende efterspørgsel efter på markeder over det meste af verden. Derfor investerer den danske virksomhed endnu en gang i mere kapacitet.- For os er kvaliteten meget vigtig, så alle hovedprocesser er samlet i Danmark, hvor vi kan stå inde for alle processer. Derfor investerer vi også kraftigt i kapacitet og teknologi, så vi også på sigt kan følge med efterspørgslen, siger administrerende direktør Brian Stage.Senest er der investeret i en helt ny produktionslinje til knækarme, hvor det optimerede flow sikrer, at knækarme kan laves færdig i én arbejdsgang, inden de sendes direkte ind i det fuldautomatiske maleanlæg.HMF investerer også løbende i svejserobotter. Og i forbindelse med den nye produktionslinje bliver der i øjeblikket indkørt en helt ny svejserobot, der anvender banebrydende teknologi med adaptiv svejsning og fuldautomatisk conveyor-system.





Samtidig er HMF i gang med indkøring af en svejserobot på HMF Welding Academy, hvor formålet er at uddanne og træne unge smede samt opkvalificere eksisterende medarbejdere. Her er også investeret i analyseudstyr til kvalitetssikring af svejsninger.





- Vi er meget bevidste om at kombinere højteknologi med håndværk og almindelig sund fornuft, siger Brian Stage.





Som en del af den nye produktionslinje til knækarme er der desuden investeret i nyt borecenter, der kan håndtere meget store emner.





HMF oplever generelt en stigende efterspørgsel - især efter større kraner. Dermed stiger behovet for flere udskud tilsvarende og dermed også behovet for hydraulikrør. Derfor har HMF også bestilt et nyt fuldautomatisk rørbukkecenter til hydraulikrør, som skal sikre den fornødne kapacitet og leveringssikkerhed. Samtidig er testkapaciteten for store kraner også øget med 50 procent.







I takt med den stigende ordreindgang stiger antallet af medarbejdere også. I marts tog HMF eksempelvis to nyrenoverede kontorfløje i brug. Her er blandt andet blevet plads til en udvidelse af R&D kapaciteten (udviklingsafdelingen) med over 25 procent. HMF ser især store muligheder inden for ny teknologi, hvor der er oprettet en specialafdeling til software og digitalisering.





- Samtidigt med, at vi investerer kraftigt i nye processer, anlæg og personale, optimerer vi selvfølgelig også, hvor vi kan. For eksempel har vi været hele vores underleverandørprogram igennem og er blandt andet gået fra gulkrom til zink/nikkel-behandling på delkomponenter for at forbedre kvaliteten yderligere, ligesom vi sikrer kapaciteten hos underleverandører - blandt andet gennem Nordeuropas mest moderne laserskæreanlæg, siger Brian Stage.





