Lastbilerne holdt niveauet

Tirsdag 5. december 2017 kl: 12:20

Af: Redaktionen Antallet af nyregistrerede lastbiler ligger efter 11 måneder af 2017 på 4.672, hvilket er 18 flere end på samme tidspunkt sidste år, hvor tallet var på 4.654.Efterspørgslen efter lastbiler har de seneste år udviklet sig positivt. Væksten på lastbilmarkedet findes blandt lastbiler over 16 tons totalvægt, såvel som blandt lastbiler over 24 tons totalvægt, mens segmentet op til 16 tons totalvægt er svagt faldende.- Vi glæder os over salget af såvel vare- som lastbiler, der jo primært er driftsmidler i de mange forskellige brancher, og ser det som et meget positivt tegn på aktivitetsniveauet og glæder os over, at efterspørgslen ser ud til at være rimelig stabil, siger Gunni Mikkelsen, der er direktør i De Danske Bilimportører.