Politiet tiltaler tidligere havnechef i Vejle for 16 forhold

Tirsdag 5. december 2017 kl: 12:05

Af: Redaktionen Tiltalen vedrører i alle forhold overtrædelse af straffelovens paragraf 280 - om mandatsvig.

Sagen vil blive berammet til domsforhandling ved retten i Kolding under medvirken af domsmænd og med bevisførelse, idet den tiltalte nægter sig skyldig. Det betyder, at politiet ikke giver yderligere oplysninger i sagen.





I forbindelse med tiltalen mod den tidligere havnechef er sigtelsen samtidigt opgivet i forhold til to ansatte på havnen. De har været sigtet for underslæb - subsidiært mandatsvig og grov skattesvig. Begrundelsen for afgørelserne er, at der ikke er forventning om at de to ville blive fundet skyldige under en straffesag i retten.





Sydøstjyllands Politi modtog 9. oktober 2015 en anmeldelse fra Vejle Kommune om forhold på Vejle Havn. Sagen blev anmeldt af Vejle Kommune på baggrund af en revisionsrapport fra PriceWaterhouseCooper. Anmeldelsen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en personkreds med tilknytning til Vejle Havn måtte have begået strafbare forhold i forbindelse med administrationen af havnens økonomi i forhold til afholdte udgifter til gaver, rejser og andet.





Sydøstjyllands Politi efterforskede sagen med henblik på at afdække, om et antal personer med tilknytning til ledelse og administration af Vejle Havn måtte have begået strafbare forhold.





Sigtelse mod to forhenværende bestyrelsesformænd og to forhenværende næstformænd i Vejle Havn blev opgivet i april i år, mens den nu afgjorte del af sagen blev efterforsket videre.





Der verserer en anmeldelse til Sydøstjyllands Politi om, at en hemmeligstemplet medarbejderrapport om eventuel misbrug af offentlige midler på Vejle Havn skulle være ”lækket” til DR.





