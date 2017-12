Letbanetogene i Aarhus har kørt tæt på 100.000 kilometer - uden passagerer

Tirsdag 5. december 2017 kl: 11:23

Af: Redaktionen Assessor har anført otte anmærkninger i sin sikkerhedsvurderingsrapporten. Tirsdag december fremsender Aarhus Letbane en mail til Trafikstyrelsen med en beskrivelse af, hvordan de otte anmærkninger håndteres.Der er aftalt møde med styrelsen fredag 8. december, hvor Aarhus Letbane og assessor deltager. Med baggrund i Aarhus Letbanes opdaterede tekniske normer og assessors sikkerhedsvurderingsrapport vil Trafikstyrelsen vurdere, om Letbanen har foretaget de nødvendige tilpasninger, om assessor har håndteret assesseringen tilfredsstillende samt om oplægget til håndteringen af de otte anmærkninger kan accepteres.Hvis Trafikstyrelsen kan acceptere grundlaget, at folkene hos Aarhus Letbane forstået det sådan, at letbanen kan komme ud at køre med passagerer i løbet af uge 50.I perioden fra 17. juli og frem til søndag 3. december har Letbaneførerne kørt ca. 8.578 timer i letbanetogene og samlet tilbagelagt ca. 97.340 km, mens fjernstyringscentralen har trafikledet letbanen i mere over 2.450 timer.Aarhus Letbane har kørt prøvedrift efter køreplanen i 21 uger. Der har været ét uheld uden personskade. Sammenligner man med andre letbaner, svarer uheldsfrekvensen nogenlunde til dem, der kendes fra andre letbaner efter flere års drift (for eksempel i Bergen). Det betegner Aarhus Letbane som særdeles tilfredsstillende.Indtil godkendelserne foreligger, fortsætter Aarhus Letbane med at køre efter køreplanen, dog uden passagerer. I uge 48 har der i myldretiden været kørt med seks afgange i timen. Den højeste frekvens ved fuld drift er planlagt til otte afgange i timen.