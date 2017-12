Trafikstyrelsen har godkendt letbanens operatør

Tirsdag 5. december 2017 kl: 11:15

Af: Redaktionen - Det er den første letbane i Danmark, så vi må erkende, at der fra alle parters side har været en læringsproces. Denne har kun gjort Keolis Aarhus Letbane til en stærkere og klogere organisation. Nu glæder vi os til for alvor at komme i gang med at drifte Letbanen og på den måde bidrage med at løfte den kollektive trafik i Aarhus, siger administrerende direktør i Keolis Aarhus Letbane, Thomas Friis Brændstrup.Den aflyste åbning af Letbanen lørdag 23. september kom som en overraskelse for Keolis, da vurderingen var, at kvaliteten af det afleverede var i orden, og at driften på alle måder var sikker for passagerne i Aarhus. Keolis måtte dog acceptere Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsens vurdering og valgte på den baggrund at tilføje yderligere kræfter til teamet samt opdatere sikkerhedsledelsessystemet gennem dialog og samarbejde med Trafikstyrelsen.